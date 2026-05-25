R・マドリーからの選出はゼロ…スペイン代表W杯メンバー26人発表!! 18歳FWヤマルらバルサから最多8人
スペインサッカー連盟は25日、北中米W杯に臨むスペイン代表メンバー26人を選出した。今季のラ・リーガで2位となったレアル・マドリーからの選出はゼロとなっている。
左足ハムストリングの負傷により、シーズン終盤を欠場したバルセロナの18歳FWラミネ・ヤマルはメンバー入り。今季のラ・リーガを制したバルセロナからはヤマルの他、FWダニ・オルモ、FWフェラン・トーレス、MFガビ、MFペドリ、DFエリック・ガルシア、DFパウ・クバルシ、GKジョアン・ガルシアと最多8人が選出された。
2年前のEURO2024優勝メンバーであるFWミケル・オヤルサバル(ソシエダ)、FWニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)、MFファビアン・ルイス(パリSG)、MFロドリ(マンチェスター・シティ)、DFマルク・ククレジャ(チェルシー)、GKウナイ・シモン(ビルバオ)らが順当にメンバー入りを果たした。
『マルカ』によると、名門R・マドリーからの選出ゼロは史上初。スペイン代表は17回目のW杯出場で初めて、R・マドリーの選手が一人もいないチームで本大会を迎えることとなる。
本大会でグループHに入るスペインはカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。
▼GK
ウナイ・シモン(ビルバオ)
ジョアン・ガルシア(バルセロナ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
▼DF
マルク・プビル(アトレティコ・マドリー)
マルコス・ジョレンテ(アトレティコ・マドリー)
エメリク・ラポルト(ビルバオ)
エリック・ガルシア(バルセロナ)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
▼MF
アレックス・バエナ(アトレティコ・マドリー)
ガビ(バルセロナ)
ペドリ(バルセロナ)
ファビアン・ルイス(パリSG)
マルティン・スビメンディ(アーセナル)
ミケル・メリノ(アーセナル)
ロドリ(マンチェスター・シティ)
▼FW
ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ボルハ・イグレシアス(セルタ)
ビクトル・ムニョス(オサスナ)
左足ハムストリングの負傷により、シーズン終盤を欠場したバルセロナの18歳FWラミネ・ヤマルはメンバー入り。今季のラ・リーガを制したバルセロナからはヤマルの他、FWダニ・オルモ、FWフェラン・トーレス、MFガビ、MFペドリ、DFエリック・ガルシア、DFパウ・クバルシ、GKジョアン・ガルシアと最多8人が選出された。
『マルカ』によると、名門R・マドリーからの選出ゼロは史上初。スペイン代表は17回目のW杯出場で初めて、R・マドリーの選手が一人もいないチームで本大会を迎えることとなる。
本大会でグループHに入るスペインはカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。
▼GK
ウナイ・シモン(ビルバオ)
ジョアン・ガルシア(バルセロナ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
▼DF
マルク・プビル(アトレティコ・マドリー)
マルコス・ジョレンテ(アトレティコ・マドリー)
エメリク・ラポルト(ビルバオ)
エリック・ガルシア(バルセロナ)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
▼MF
アレックス・バエナ(アトレティコ・マドリー)
ガビ(バルセロナ)
ペドリ(バルセロナ)
ファビアン・ルイス(パリSG)
マルティン・スビメンディ(アーセナル)
ミケル・メリノ(アーセナル)
ロドリ(マンチェスター・シティ)
▼FW
ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ボルハ・イグレシアス(セルタ)
ビクトル・ムニョス(オサスナ)