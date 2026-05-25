　スペインサッカー連盟は25日、北中米W杯に臨むスペイン代表メンバー26人を選出した。今季のラ・リーガで2位となったレアル・マドリーからの選出はゼロとなっている。

　左足ハムストリングの負傷により、シーズン終盤を欠場したバルセロナの18歳FWラミネ・ヤマルはメンバー入り。今季のラ・リーガを制したバルセロナからはヤマルの他、FWダニ・オルモ、FWフェラン・トーレス、MFガビ、MFペドリ、DFエリック・ガルシア、DFパウ・クバルシ、GKジョアン・ガルシアと最多8人が選出された。

　2年前のEURO2024優勝メンバーであるFWミケル・オヤルサバル(ソシエダ)、FWニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)、MFファビアン・ルイス(パリSG)、MFロドリ(マンチェスター・シティ)、DFマルク・ククレジャ(チェルシー)、GKウナイ・シモン(ビルバオ)らが順当にメンバー入りを果たした。

　『マルカ』によると、名門R・マドリーからの選出ゼロは史上初。スペイン代表は17回目のW杯出場で初めて、R・マドリーの選手が一人もいないチームで本大会を迎えることとなる。

　本大会でグループHに入るスペインはカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。

▼GK

ウナイ・シモン(ビルバオ)

ジョアン・ガルシア(バルセロナ)

ダビド・ラヤ(アーセナル)

▼DF

マルク・プビル(アトレティコ・マドリー)

マルコス・ジョレンテ(アトレティコ・マドリー)

エメリク・ラポルト(ビルバオ)

エリック・ガルシア(バルセロナ)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

アレックス・グリマルド(レバークーゼン)

ペドロ・ポロ(トッテナム)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

▼MF

アレックス・バエナ(アトレティコ・マドリー)

ガビ(バルセロナ)

ペドリ(バルセロナ)

ファビアン・ルイス(パリSG)

マルティン・スビメンディ(アーセナル)

ミケル・メリノ(アーセナル)

ロドリ(マンチェスター・シティ)

▼FW

ジェレミ・ピノ(クリスタル・パレス)

ラミネ・ヤマル(バルセロナ)

ダニ・オルモ(バルセロナ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)

ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)

ボルハ・イグレシアス(セルタ)

ビクトル・ムニョス(オサスナ)