NHK『Venue101 EXTRA』公開収録決定！第1弾アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPERの3組の出演が発表

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『Venue101 EXTRA』の公開収録が決定。このたび第1弾出演アーティストが発表された。

■101スタジオを飛び出し、NHKホールで公開収録を実施

毎週土曜23時より、NHK101スタジオから生放送で届けられている音楽番組『Venue101』。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。

このたび、そんな『Venue101』が101スタジオを飛び出し『Venue101EXTRA』と題してNHKホールでの公開収録が決定。さらにアーティスト第1弾として、アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPERの3組の出演が明らかとなった。

公開収録が行われるのは6月27日。出演アーティストは、今後も順次発表予定となっている。

観覧申込みの詳細は、NHKホームページのイベント・インフォメーションを参照しよう。

【『Venue101EXTRA』公開収録】

出演：アイナ・ジ・エンド、=LOVE、FRUITS ZIPPER …and more ※五十音順

司会：濱家隆一（かまいたち） 生田絵梨花

＜公開収録＞

06/27（土）東京・NHKホール

18:00開場 19:15開演 21:30終演予定

観覧申込締切：06/02（火）23:59

放送予定：未定 ※決まり次第、番組ホームページなどで発表

■関連リンク

観覧申込みの詳細はこちら ※NHKイベント・インフォメーション

http://nhk.jp/event

『Venue101』番組サイト

https://one.nhk/venue101