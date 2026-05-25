『豊臣兄弟！』次週サブタイトル、まさかの“一文字違い” ネット爆笑「オマージュ？」「大好きだったなぁ」

『豊臣兄弟！』次週サブタイトル、まさかの“一文字違い” ネット爆笑「オマージュ？」「大好きだったなぁ」