『豊臣兄弟！』次週サブタイトル、まさかの“一文字違い” ネット爆笑「オマージュ？」「大好きだったなぁ」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第20回「本物の平蜘蛛」が24日に放送され、番組のラストで次週のサブタイトルが映し出されると、ネット上には「一文字違いじゃんwww」「オマージュ？」「大好きだったなぁ」などの反響が集まった。
【動画】『豊臣兄弟！』異色の次週サブタイトル
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。
九死に一生を得た秀吉と弟・小一郎（仲野）は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。しかし破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。
久秀が想定外の“暴挙”に出て、秀吉と小一郎が命からがら逃げ延びる様子が描かれた第20回が幕を下ろすと、番組は31日（日）放送の第21回「風雲！竹田城」の予告へ。
小一郎が但馬攻めの総大将に任命され、黒田官兵衛（倉悠貴）も登場する第21回だが、視聴者の多くはサブタイトルの「風雲！竹田城」に注目。1980年代後半に人気を博したバラエティ番組『風雲！たけし城』（TBS系）を連想させるサブタイトルに対して、ネット上には「来週のタイトルwww」「一文字違いじゃんwww」「たけし城オマージュ？」「わかる世代をムズムズさせる」「大好きだったなぁたけし城」「谷隼人さんサプライズで出てくれないかな笑」といった声が集まり、Xには“たけし城”がトレンド入りしていた。
【動画】『豊臣兄弟！』異色の次週サブタイトル
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。
久秀が想定外の“暴挙”に出て、秀吉と小一郎が命からがら逃げ延びる様子が描かれた第20回が幕を下ろすと、番組は31日（日）放送の第21回「風雲！竹田城」の予告へ。
小一郎が但馬攻めの総大将に任命され、黒田官兵衛（倉悠貴）も登場する第21回だが、視聴者の多くはサブタイトルの「風雲！竹田城」に注目。1980年代後半に人気を博したバラエティ番組『風雲！たけし城』（TBS系）を連想させるサブタイトルに対して、ネット上には「来週のタイトルwww」「一文字違いじゃんwww」「たけし城オマージュ？」「わかる世代をムズムズさせる」「大好きだったなぁたけし城」「谷隼人さんサプライズで出てくれないかな笑」といった声が集まり、Xには“たけし城”がトレンド入りしていた。