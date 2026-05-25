【サンデン交通 伝統のサンデンカラー】 10月発売予定 価格:4,180円 【三菱ふそう ローザ マイクロバス２台セット】 10月発売予定 価格:6,600円 【日野セレガ 観光バス２台セット】 10月発売予定 価格:6,600円

トミーテックはミニカー「ザ・バスコレクション」において、「サンデン交通 伝統のサンデンカラー」、「三菱ふそう ローザ マイクロバス２台セット」、「日野セレガ 観光バス２台セット」を10月に発売する。価格は下記の通り。

サンデン交通 伝統のサンデンカラー

10月発売予定

価格:4,180円

サンデン交通は山口県下関市に本社を置き、山口県西部を中心に路線バスを運行するバス事業者。かつては、山陽電気軌道として下関市内で軌道線等を運行するなど、鉄道事業も運営していた。

2024年9月に設立から100周年を迎えたことを記念して、伝統のサンデンカラーをまとった新車が導入されている。バスコレでは、2025年に登場した小月営業所の三菱ふそう エアロスター 5315号車を製品化する。

三菱ふそう ローザ マイクロバス２台セット

10月発売予定

価格:6,600円

本製品は三菱ふそう ローザのマイクロバス2台セットとなっている。三菱ふそう ローザは1960年代に最初のモデルが登場した。マイクロバスでは唯一1987年にグッドデザイン賞を受賞し、またバス車両としても長きにわたって四輪駆動モデルがラインナップされた。そのコンパクトなサイズを活かし、狭隘路線を含む地方の路線バスをはじめ、特定輸送やスクールバス、レンタカーなど幅広い分野で活躍している。

日野セレガ 観光バス２台セット

10月発売予定

価格:6,600円

本製品は日野セレガの観光バス２台セットを製品化している。日野セレガはセクシー＆エレガントの略語で、1990年より販売を開始した。2005年にフルモデルチェンジを行い、この車両形状は現行モデルにも踏襲されている。高速バス、観光バス、送迎バスなど多岐にわたり活躍している車両だ。

製品のボディカラーはシンプルな単色ベースで設定しているので、色やデザインを追加することで、自分だけの仕様にカスタマイズしても楽しめる。