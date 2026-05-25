６０年前と今の大学生では、読む本にどんな違いがあるか？　アンケート調査でわかった【意外な事実】

60年前と現在で、大学生の読む本の傾向には、どんな違いがあるのか。アンケート調査をもとに見ていこう。前編に続き、立命館大学の桜井政成教授が解説します（『読書スタディーズ』より一部変更のうえ掲載します）。

今の大学生にとって、読書とは？

今の大学生にとっての「正当な読書」とは何であるかを考えてみたいと思います。

教養主義が過ぎ去って長い時間が経った現在、大学生はどのような本を、どのように読んでいるのでしょうか。またそれは、「教養」との関わりがみられるのでしょうか。

それについて、全国大学生活協同組合連合会（以下、「大学生協連」と略記）の、「読書マラソンエントリー者の『読書に関する意識調査』結果」から考察を試みてみましょう。【注1】

この調査は、読書マラソンへ参加した学生に対して、「読書に関する意識調査」をウェブアンケート方式で実施し、310人が「大学4年間で本を100冊読もう！」を合言葉にすすめている、大学生・大学院生向けの読書推進キャンペーンです。

そのため、このデータは大学生一般ということではなく、本好きな読書家である大学生に限っていることに注意が必要です。調査結果によれば、回答者の１か月の読書冊数は1〜4冊程度で、1日の読書時間は1分〜1時間未満程度とのことでした（雑誌やマンガは除く）。

この読書マラソンで、コメント投稿の多かった著者名と作品名は、【表6-2】、【表6-3】のとおりでした。

まず、著者のリストでは一見して、現代の日本の小説家が中心であることがわかります。古典的な過去の日本文学作家や、現代あるいは過去の海外作家は入っていません。また、ルポルタージュや人文書等の、ノンフィクション作家もひとりも入っていませんね。

作品名をみても同様に、日本の現代小説が大半を占めています。唯一、ダニエル・キイス著の『アルジャーノンに花束を』（小尾芙佐訳、早川書房）が海外作家による小説として入っていますが、それ以外はすべて日本人作家になります。

また、主人公が大学生や、若い世代である作品が多いですね。大学生にとって、より共感しやすい、身近な内容のものが多いということでしょうか（これは本書の第４章でとりあげた共感読書とも関連しそうです）。

いずれにしても、令和の読書家学生たちは、主に同時代作家の物語作品を読んで、その読書体験をふりかえった感想を中心的に、読書マラソンのコメントとして投稿しているといえるでしょう。

６０年前の大学生が感銘を受けた本

教養主義の時代は、これとはまったく異なる状況がありました。竹内は『教養主義の没落』で、1963年に関西大学の学生の「感銘を受けた本」ベスト10を紹介しています。【注2】

【表6-4】がその一覧ですが、これによれば、同時代の日本人作家による小説は、『徳川家康』（山岡荘八著、講談社）、『人間の条件』（『人間の條件』であると思われる。五味川純平著、三一書房）の2冊のみであり、あとは海外文学や啓発書（ノンフィクション）などによって構成されています。

『出家とその弟子』（倉田百三著、岩波書店）も小説に近い戯曲ではありますが、出版は戦前であり、『三太郎の日記』（阿部次郎著、岩波書店）や『学生に与ふる書』（天野貞祐著、岩波書店）と同様に、教養主義時代の学生が人格形成の意図で「読むべき本」だったものです。

こうした教養主義時代の学生に比べ、現在の学生は小説ばかりを、娯楽のためだけに読んでいるのでしょうか。そうとは断言できないと私は思っています。

その証拠として、読書マラソン参加者への調査結果からは、参加者学生の読書の目的は「楽しみ・癒し」が中心でありながらも、「教養・成長」や「勉強・学習」を目的とすることも少なくなかったとの分析がなされています。

また、読書マラソン参加者への調査では、「あなたが考える『読書』という言葉に近いと感じるもの（3つまで回答）」という質問がされていました。

そして、それへの回答結果としては、「感動や楽しさを味わうこと」（68.7％）がもっとも多かったものの、続いて「新しい視点や価値観にふれること」（50.3％）も過半数の人が読書目的としていたのです。また、「知識を得ること」（46.5％）も高い割合となっていました。

つまりこれらの結果からは、娯楽と教養の意図が混じった志向で読書をしているというのが、現在の（本をよく読む）学生の意識といえそうなのです。

これは（本書の第4章で紹介した）「楽しむための読書」と「学びたいことを知るための読書」は必ずしも対立しない、というクズミチョヴァとスーパの主張ともつながります。【注3】

教養主義的な読書がまだ活発であったとされる1963年に、作家の阿刀田高が読書論についてしたためた短い論文があります。そのころの彼は、まだ若き国会図書館の司書でした。

その論文では、これまでの読書論には3つの型があるとしています。それは、「修養（教養）のための読書」「娯楽のための読書」「生活改善のための読書」です。それらについて、やや時代がかった考察をしつつも、阿刀田はすべての型を否定することなく、それぞれのファクターをとり出し立体座標に組んだものが、「新しい読書論」だと思われるとしています。【注4】

このような阿刀田の考察は、現在の大学生や、（本書の第5章でふれた）働く人の読書をみるに、時代を見通したものであったといえるでしょう。現代の「大人の読書」とは、教養と娯楽と生活（職業生活を含む）とが、混じり合っているのです。

注1 読書マラソンについての情報は、同団体運営のサイト「はじめようWEB読書マラソン」より。https://www.univcoop.or.jp/fresh/book/marathon_post/index.html（2025/07/20閲覧）。

注2 竹内洋『教養主義の没落：変わりゆくエリート学生文化』（中央公論新社）。

注3 Kuzmičová & Supa, “Interesting Facts: Holistic Interviews on Children’s Nonfiction Engagement.”

注4 阿刀田高「現代読書論の類型について」。

つづきを読む『なぜ、仕事のために本を読む人は、オーディオブックを使うのか？ 【調査で分かった意外な事実】』

【つづきを読む】なぜ、仕事のために本を読む人は、オーディオブックを使うのか？ 【調査で分かった意外な事実】