「おおお！」「ついに」日曜夜、日本サッカー界にもたらされた“朗報”にSNS沸騰！「嬉しすぎる」「最高です！」
現地５月24日に開催されたプレミアリーグの最終節で、遠藤航が所属するリバプールがブレントフォードとホームで対戦。１−１のドローに終わった。
この一戦で、２月11日のサンダーランド戦で左足リスフラン靭帯を断裂する大怪我を負った遠藤が102日ぶりに戦線に復帰。ベンチ入りを果たした。
出番はなかったものの、試合に出場できる状態まで戻ってきたのは、北中米ワールドカップを控える日本代表にとって朗報だ。
日曜日の夜、この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「ベンチ入りきたーー！ とりあえずちゃんと回復してるみたいでよかった」
「おおお！ 再発だけはやめてね」
「よしよしよしよしよしよしよし！」
「遠藤、おかえり！」
「このニュースは本当に嬉しい」
「最高です！」
「嬉しすぎる」
「おおっ。ここまで来たか」
「ついに復帰！！ 遠藤キャプテンお願いします！」
W杯の壮行試合となる５月31日のアイスランド戦では、ピッチに立つ日本代表キャプテンの姿が見られるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
この一戦で、２月11日のサンダーランド戦で左足リスフラン靭帯を断裂する大怪我を負った遠藤が102日ぶりに戦線に復帰。ベンチ入りを果たした。
出番はなかったものの、試合に出場できる状態まで戻ってきたのは、北中米ワールドカップを控える日本代表にとって朗報だ。
日曜日の夜、この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「おおお！ 再発だけはやめてね」
「よしよしよしよしよしよしよし！」
「遠藤、おかえり！」
「このニュースは本当に嬉しい」
「最高です！」
「嬉しすぎる」
「おおっ。ここまで来たか」
「ついに復帰！！ 遠藤キャプテンお願いします！」
W杯の壮行試合となる５月31日のアイスランド戦では、ピッチに立つ日本代表キャプテンの姿が見られるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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