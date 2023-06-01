[5.24 ベルギー・リーグプレーオフ1第10節](Daio Wasabi Stayen Stadium)

※25:30開始

<出場メンバー>

[シントトロイデン]

先発

GK 21 マット・レンドファー

DF 3 畑大雅

DF 5 谷口彰悟

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 7 アルブノール・ムヤ

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 14 ライアン・マーレン

FW 42 後藤啓介

控え

GK 12 ヨー・コペンス

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

DF 23 J. Pupe

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 38 松澤海斗

FW 77 O. Diouf

FW 99 新川志音

監督

ワウテル ヴランケン

[メヘレン]

先発

GK 1 オルトウィン デ ヴォルフ

DF 2 レドゥアン ハルハル

DF 3 ホセ マルサ

DF 39 M. Decoene

MF 6 F. Hammar

MF 7 T. Koudou

MF 17 M. Servais

MF 29 D. Salifou

FW 9 マイロン・ファン・ブレデローデ

FW 19 ケリム ムラブティ

FW 28 B. Boersma

控え

GK 15 T. Van Ingelgom

DF 4 G. Diouf

DF 18 I. Struyf

MF 8 モリー コナテ

MF 10 M. Kireev

MF 11 B. Bafdili

FW 14 ベニト・ラマン

FW 27 K. Van Rafelghem

FW 38 B. Antonio

監督

Frédéric Vanderbiest

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります