歌手でタレントの中川翔子さんが24日、コミックエッセーの発売記念イベントを開催。会場に集まった“ママ友”と子育ての悩みを共有し合ったほか、サプライズで実母・桂子さんが登場し、中川さんが涙を見せる場面もありました。

中川さんは2025年9月に双子の男の子を出産。今回、自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をマンガと文章でつづった『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）を出版しました。

■「“抱っこしろ、そして歩け”と命令されている感じ」

会場には多くの親子が訪れ、終始赤ちゃんの泣き声と笑い声に包まれていました。登場し、客席を見た中川さんは、「赤ちゃんが来ています、ミルクを飲んでいるなう。偉いですね〜いい子にしていますね」と盛り上げました。

トークセッションでは、子育ての悩みを語ったほか、参加者から中川さんへの質問タイムも設けられました。

中川さんは“夜泣きはありますか？また、そのときどうされていますか”という質問に対して、「双子が夜泣き今まで全くなくて、朝まで4時間くらいボンって寝てくれていたはずだったんですけど、7か月になってから弟君がギャーって泣くようになって、『これがうわさの夜泣きか』って。今までで初めてだったんですけど」と、最近、夜泣きを初体験したと告白。

その対処法について「弟君の夜泣きを収めるには、ルームツアーをやらないといけないんです。抱っこして“これがキッチンですよ〜”とか、“空気清浄機ですよ〜”とかやってると寝る。“抱っこしろ、そして歩け”と命令されている感じ」と明かしました。

義父母も子育てを助けてくれているといい、感謝を伝えつつ、中川さんは「小刻みに起きちゃうけど、それもいつかは“旅だってしまうんだな”と思うと、寝不足でいられるのも今だけだ、ありがたい」と、苦労をポジティブに表現しました。

■「亡くなった父の分も桂子さんが育ててくれた」

イベント終盤、サプライズゲストとして登場したのが、中川さんの母である桂子さん。桂子さんから翔子さんへ、手紙が音読されました。

手紙には出版のお祝いのほか、母から見た中川さんの幼少期やこれまでの活動についてつづられ、「たくさんの人が翔子の優しさやまっすぐな気持ち、頑張って生きてきた証しを感じ取ってくれるはずです。これからも体を大切に、翔子らしく好きなものを描き続けてください」とメッセージが贈られると、翔子さんは感極まった様子で、涙を拭いました。

手紙を受け取った中川さんは「亡くなった父の分も桂子さんが育ててくれた。私のこれまでの仕事ってモチベーションって桂子さんに喜んでもらいたい、だったんですよね」と明かし「いつか双子が“ママありがとう”とか言ってくれたりしたら、たまんないね。そういうことも楽しみに、双子を見守りながら、これからも桂子さんに笑ってもらえるように頑張りたいと思います。ありがとう！」と決意を固めました。