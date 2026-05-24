5月23日、フリーアナウンサーの小林麻耶が自身のXを更新。タレント・あのが冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の降板を宣言した騒動をめぐり口を開いた。

「同番組の18日放送回で、あのちゃんは『ベッキーの次に嫌いなタレントは？』という質問に対し、鈴木紗理奈さんの名前をあげました。しかし、放送後に鈴木さんはInstagramのストーリーズを更新し、《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん》《普通にいじめやん》と怒りをあらわに。22日には、番組側が『スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった』と謝罪する事態となりました」（芸能担当記者）

だが、騒動は鎮火せず、23日にあのはXを更新。これまで、番組上の演出をめぐり何度も意見を伝えてきたが、まったく改善されてこなかったと告白した。鈴木の名前出しをめぐっては、ピー音をつけるという配慮を提案するもカットされたという。今後に関しては、《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と降板の意向をつづっている。

この投稿に、思わぬ“援軍”があらわれた。元TBSのアナウンサーで、現在はフリーアナの小林麻耶だ。

小林は、《私も、数年前、生放送の番組で、「この表現は私には出来ません」「ゲストの方に失礼だと思います」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、マネージャーさんを通し、番組側に何度も伝えてもらいました》と自身の経験を告白。

《しかしながら、ロケが行われる度に、番組側に何度も伝えてもらっても、演出が改善されることがなかった》として、番組コーナーを降りる決断をしたという。そこでようやく番組側から謝罪があり、演出を変更すると説明されたため、出演を継続することに。だが、ロケ前日には今まで通りの演出の台本が送られ、「どうしても、私には出来ないので、ロケには行くことが出来ません」とマネージャーに連絡したという。

あのの番組降板をつづった投稿については、《ファンの方々をとても大事にされている想いが伝わってきます》として、《あのさんの想いを読んだ上で、自分がどう思うのか、どう考えるのか、です。意見は人それぞれですが、誹謗中傷はやめましょう》と呼びかけている。

「小林さんが言及していたのは、2020年11月の『グッとラック！』（TBS系）降板騒動でしょう。小林さんは番組初期から出演しているメンバーでしたが、2020年11月12日に生放送を欠席。『昨日午前中に突然、番組の降板を言い渡されて、今日番組に出演できないことになりました』と自身のYouTubeチャンネルで宣言し、『スタッフさんからいじめを受けていました』と、番組側と揉めていたことを明かしていました。

当時、TBSは各誌の取材に、スタッフのいじめについて『事実ではありません』とコメントしています。また、小林さんのロケのドタキャン、夫・國光吟氏による番組内容への“口出し”などが報じられ、互いの言い分が食い違っていることに、波紋が広がっていたんです。騒動の影響かは定かでありませんが、2021年3月には同番組も終了しています」（同前）

小林の突然の擁護は、演出による“被害”をこうむっているあのの姿が、過去の自分とダブったのかもしれない。ただ、今回は小林のケースとはまた違い、暴言で傷つけた相手の存在も無視できない。はたして事態はどこへ向かうのか……。