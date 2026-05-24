岡山vsC大阪 スタメン発表
[5.24 J1百年構想リーグ WEST第18節](JFEス)
※12:55開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
MF 88 山根永遠
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 1 レナート・モーザー
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 17 末吉塁
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 6 登里享平
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
MF 26 久保瑛史
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
※12:55開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
MF 88 山根永遠
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 1 レナート・モーザー
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 6 登里享平
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
MF 26 久保瑛史
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス