2001年に誕生したメイドカフェ「ひよこ家」は、秋葉原で最初に誕生したメイドカフェ「キュアメイドカフェ」に次ぐ老舗である。同店が最初に始めて、定着したサービスは数多く、メイドカフェはもちろんオタク文化の歴史を知る生き字引的存在でもある。

2000年代から現在まで、秋葉原の変遷とオタク文化の移り変わりを見てきた店長に、メイドカフェの歴史の一端を聞いた。【取材・文＝山内貴範】

【写真】秋葉原で2番目に歴史のあるメイドカフェ「ひよこ家」の内部 オーセンティックな装いのメイドさんも

「お帰りなさいませ！ ご主人様」は秋葉原発祥ではない？

――メイドカフェといえば、入店すると、メイドさんが「お帰りなさいませ！ ご主人様」と言ってくれるのが一種のひな型になっています。ところが、「ひよこ家」はそれがないんですね。

「ひよこ家」。かつては台東1丁目にあったが、現在は末広町駅近くに移転した

店長：日本に誕生した4店舗目のメイドカフェ、名古屋の「 M's melody」さんが始めたのが、「お帰りなさいませ！ ご主人様」のフレーズです。お客さんが屋敷の主人で、メイドが迎えてくれる、という設定ですね。ところが、うちはお屋敷設定がなくて、メイドさんも基本的に素のままなんですよ。

実は、開店前にオープニングスタッフを務めたメイドさんから、「“お帰りなさいませ！ ご主人様”と言ってみては？」というアイデアはありましたが、採用せずに現在に至っています。

――「お帰りなさいませ！ ご主人様」は秋葉原文化の象徴のように感じますが、名古屋のお店が発祥なのですね。今では知らない人も多そうです。「ひよこ家」には現在、どのような方が訪れているのでしょうか。

店長：9割がオタクで、リピーターです。2000年代は新規さんと常連さんがだいたい半々でしたが、今ではリピーターが中心。週1回のリピーターから、夏冬のコミケのときに必ず来る方、数年に1回の地方在住の方など、様々なタイプのリピーターがいます。10年ぶりに来店した、と言ってくださる方もいますね。

平成レトロブームで再注目

――「ひよこ家」は、現在の大多数のコンカフェとはサービスが違うわけですね。

店長：一般的なコンカフェは、メイドさんなどの女性スタッフがウリだと思います。ホームページを見ても、本日の出勤が誰で、という感じで女の子のスケジュールや写真を載せています。うちは女性スタッフよりも、オタクがウリ（笑）。女の子よりも、オタクの場であることをウリにしているのです。

なおかつ飲食店であることで、食べ物も飲み物もあることですね。うちならランチも食べられるし、おなかを満たすこともできます。スパークリングワインはありますが、店員が飲むものではなく、あくまでもお客さんが飲むものです（笑）。コンカフェの料金が高くなるのは、お客さんが店員の分も払っているからだと思います。

当店の価格は一般的な飲食店と変わりありませんから、普通にごはんを食べにくる方や、彼女さんや奥さんと訪れたり、男友達のグループで来る方もたくさんいます。あまり料金を気にせず、気兼ねなくご飯を食べにくることができます。

――最近、平成レトロがブームになっていますが、「ひよこ家」の店内を見渡すと、昔のオタク文化の雰囲気がどことなく感じられますね。

店長：それはよくおっしゃっていただくことで、あの頃の古き良き秋葉原の感じがあるそうです。新規のお客さまも、昔のレトロな平成アキバを求めてやってくることが多い。今のコンカフェって、オタク感はあまりないですよね。店員がオタクでないこともあるし、かわいい服が着られるというので、入る方もいますから。

当店は決して、派手さはありません。それでも、私がオタクが好きで、オタク文化に対して愛情を持ってやっているので、その点を支持していただけているというのはあると思います。

「ひよこ家」が最初に始めたこと

――多くのメイドカフェのメイド服は、ピンクとか赤を使ったり、フリルが多かったりします。「ひよこ家」のメイド服は、黒と白を基調にしたシンプルなものですね。

店長：メイド服は黒のロングスカートのワンピースに白いエプロンが定番ですが、ミニスカートのメイド服も、パステルカラーのメイド服も、ひよこ家がメイドカフェで最初に採用しました。ニーハイソックスとミニスカートの組み合わせは人気になり、その後のメイドカフェでは、パステルカラーでミニスカートのメイド服が主流になりました。現在でも、「ひよこ家」はロングスカートとミニスカート、両方のパターンの制服があります。

――奇抜さがないように思える一方、「ひよこ家」から始まって定着したサービスも多いそうですね。

店長：メイドさんとの“チェキ”も最初に始めました。あとはオリジナルグッズの販売です。3次元のメイドさんを、2次元のキャラ化してグッズ化しました。あと、コミケの企業ブースに出展したこともあるのですが、そのときはメイドさんのバッジを缶コーヒーにつけて販売しました。いわゆるランダム商法ですね（笑）。

あとは、イベントごとに衣装チェンジも行いました。夏には“浴衣デー”を開催したり、ハロウィンのときは魔女っ娘の衣装を着たり、あとは王道のセーラー服など、時期やイベントに合わせてメイド服以外の衣装を着る企画を考えました。いずれも、オタクのみなさんに楽しんでもらえるかな、という思いから考えたことです。

「外国からのお客さまは、100％オタク」

――店長さんがオタクだからこそ、できたことばかりですね。オタクの心をくすぐるアイデアを考えるのが、本当にお得意といいますか。

店長：私は当時から男性向けの漫画や同人誌を読んでいましたし、当店のスタッフもオタクばかりだったので、みんなでアイデアを出し合ったりもしていました。好きなものは男女関係なく好きなのだと思います。

――最近は、1990〜2000年代の秋葉原を謳歌したオタクから、秋葉原はインバウンドの街になってつまらなくなったなど、様々な意見が出ています。

店長：外国からのお客さまは、当店は一切、海外に向けた宣伝もしていないのに来てくださいます。そして、うちに来る方は、100％オタクなのです（笑）。だから、仲間なんですよ。しかも、みなさん日本の漫画やアニメが好きで、日本語を勉強しています。「アニメが好きで日本語を学びました」と言ってくださいます。

外国からのお客さまもアニメのTシャツを着て、紙袋を下げてきてくださいますし、隣り合った日本人とアニメの話で盛り上がったりしています。東京を観光したいのであれば、他にもたくさん観光名所はありますよね。そんななかで、秋葉原を選んでくる方は、みんなオタクの仲間だと思って受け入れています。

――素晴らしいお話ですね。最後に、「ひよこ家」は今年で開業25周年を迎えますが、今後に向けた抱負をお聞かせください。

店長：決して立派な内装の店ではありませんが、お客様が喜んでくれる限りは続けたいですね。あと、コンカフェという言葉が普及する前から営業しているので、“メイドカフェである”ことには、これからもこだわっていきたいと思います。

第1回【「オタクが気兼ねなく同人誌を広げられるお店にしたかったんです」…「ひよこ家」店長が振り返る「秋葉原にメイドカフェができた頃」】では、秋葉原で2番目に歴史が長い老舗メイドカフェ「ひよこ家」の店長に、同店がオープンした経緯、多くのファンに親しまれている理由などについて、詳しく伺っています。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部