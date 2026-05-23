モデルの吉川ひなの（46）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。離婚について私見をつづった。

吉川は「インスタライブで、わたしは離婚推奨派と言っているけど、誤解のないように説明するね」と前置きし「もちろん離婚なんてしなくていいならしないほうがいいに決まってる。でも、離婚したいと思うにはみんなそれぞれの理由があって、悩み、苦しんでると思うし、わたしもそうだった。そんなときわたしは、離婚しないほうがいいと言われることがとても苦しかった」と自身の経験を明かした。

続けて「だからわたしは、我慢してるとか、自分だけが我慢し続ければと言っている人には、離婚してもいいと思う、離れたほうがいいと思うと正直に言ってる。だって、それだけ悩み、考えているのだもん。その人の人生でそうしたいと思うことに寄り添うし応援したい。と思っています」と思いを記した。

吉川は99年2月、ミュージシャンIZAMと結婚も同年9月に離婚。11年9月、会社経営者男性と再婚を発表し、12年3月に第1子女児、18年2月9日に第2子男児、21年6月に第3子女児の出産を報告。24年11月、インスタグラムで「夫とわたしは、夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と、夫婦関係が新たなステージに突入したと発表していた。