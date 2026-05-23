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ズボラでも簡単！脚立不要で服を汚さずに愛車のルーフをピカピカにする洗車の裏技

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ‎」が「【最短15分】元ディーラー女子が教える！ズボラでも簡単にピカピカにする裏技がこれ」を公開しました。動画では、元ディーラー女子のりーちゃんが、便利な洗車グッズを活用し、愛車を傷つけず手軽にピカピカにする方法を紹介しています。



「頻繁に洗車をしていれば毎回の洗車がそんなに大変じゃない」と気付いたと語るりーちゃん。早朝から洗車場を訪れ、まずは最近手に入れたという「フォームガン」を使ってシャンプーを作り、ホイールから丁寧に洗い始めます。黒い泡が出るほど汚れていた様子に「洗うとね、今日洗っといてよかったってなるわ」と実感を込めました。



続いて、どうしても使いたかったというアイテム「ポール穴付き洗車クロス」を取り出します。ポールに取り付けて使用するこのクロスについて、りーちゃんは「ボディを撫でるぐらいの力加減で洗車できるからいいかもしれない」とその使い心地を絶賛。脚立を使わずに手が届きにくいルーフを洗える点もメリットとして挙げています。



すすぎを終えた後の拭き上げ作業では、吸水性に優れた別のポール付きクロスを使用し、「余計な力がかからないから滑らかに拭ける」と、効率よく作業を進める様子が収められています。さらに、ドアノブやフロントグリルなど細かい部分の拭き取りには「5本指が入るクロス」を活用。指の感覚を直接活かして隅々まで丁寧に仕上げていきました。



洗車の手間を減らしつつ、愛車をピカピカに保つ工夫が詰まった今回の動画。便利なアイテムを活用した無理のない洗車術は、日々の愛車のお手入れの参考になりそうです。