武雄競輪場の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」が開幕する。1〜6Rが「選抜」、7〜9Rが「特選」、10〜12Rが「優秀」となっている。「優秀」の上位3人が2日目12Rのスーパープロピストレーサー賞に進出する。注目は12R優秀だ。

寺崎―古性―三谷将でまとまる近畿ラインが本線。寺崎ペースなら充実一途の古性がさばく。＜1＞＝＜7＞、＜1＞＜4＞となるが、犬伏と松井が積極策を取るケースも十分考えられる。特に好回転の犬伏に乗れる荒井が魅力の1車。＜3＞＝＜5＞と＜3＞＝＜1＞が必要。北日本コンビは阿部拓―菅田。自力を表明した阿部拓だが、荒井後位か松井―松谷を追う流れが想定できる。高配当狙いで＜3＞＜2＞、＜8＞＜2＞と＜2＞＝＜9＞。

＜1＞古性優作 ダービー後は頭の疲労を抜くために3、4日間しっかりと休んだ。レース勘が鈍ることはない。寺崎君へ。

＜2＞阿部拓真 前回は落車の影響があったが上積みが欲しくて練習してきた。自分が前で自力自在。

＜3＞荒井崇博 いろいろなことを試すには一番いい全プロだから、フレームを替えてみる。犬伏君へ。

＜4＞三谷将太 ダービーの落車でフレームを替えて、いい方向に。近畿3番手。

＜5＞犬伏湧也 前回はダービーよりも動けていたと思う。武雄は初。自力。

＜6＞松井宏佑 ダービー最終日に力みすぎて初めて首のぎっくりになった。3日ほど休養して練習した。自力で。

＜7＞寺崎浩平 ダービーはテーマを持って走れて悪くなかったと思う。自力。

＜8＞松谷秀幸 前回は久しぶりに余裕を感じた。最近の中ではいい方でしたね。（松井）宏佑へ。

＜9＞菅田壱道 ダービー後はリフレッシュして競技の練習もしながらやってきた。（阿部）拓真に。