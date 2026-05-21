5月20日に放送された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）にタレントの王林が出演。この日は「健康ガチ勢VS不摂生上等な女」が特集され、王林は酒にまつわるエピソードを披露した。

「女優の佐藤仁美さんが若いころと酒量が変わらない話に続き、王林さんも《毎日パーティーみたいに飲んでいる》と述べ、青森でも東京でも王林さんがお店に行くとお酒がなくなって近くのバーから取り寄せることになってしまうと話していました。MCの上田晋也さんからは《巨漢レスラーが来店した時》とツッコまれていました」（スポーツ紙記者）

驚きの酒豪エピソードとなったが、X上では王林の見た目の変化に注目する声が多く聞かれる。“むくんでるだけ？”とする声も見られたが、芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「故郷の津軽弁を用いた素朴な語り口で人気を博した王林さんですが、最近はInstagramで “腰のくびれ” などを露出するセクシーショットも見られます。洗練された印象を受けますから、その分、見た目の変化もきわだってしまうのかもしれません」

今回の見た目の変化は“飲酒習慣”も関係していそうだ。

「番組では王林さんは青森県人はそもそもアルコールに強い遺伝子の人が多いとも話していました。王林さんは2024年3月3日に放送された『有吉クイズ』（テレビ朝日系）では、アルコール度数50度を超える強いお酒をグビグビと飲み干しています。やはり、日常的にお酒をたしなんでいるのでしょう。その分、お酒の影響からむくんでいるように見えてしまった部分もあるかもしれません」（前出・同）

現在、王林は故郷の青森と東京を行き来する生活を送っている。

「王林さんは2025年2月21日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）では東京に家を借りたと話していました。仕事は東京が中心になるかと思いきや、2026年3月いっぱいで芸能事務所の株式会社ボンドを退所し、4月からは青森を拠点とする有限会社リンゴミュージックへ戻っています。東京と青森の2拠点生活を送る分、付き合いなどで飲酒をする機会も増えていそうですね」（前出・同）

王林は明るく元気なキャラクターが魅力であるだけに、くれぐれも酒量と健康には気をつけてほしいところだ。