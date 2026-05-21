日本サッカー協会（JFA）は21日、5月31日に行われるアイスランド代表戦（国立競技場）でMF鎌田大地（29＝クリスタル・パレス）が不参加となることを発表。代わってDF吉田麻也（37＝ギャラクシー）を招集することを併せて発表した。

JFAは「5月31日（日）開催の『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。アイスランド代表戦』に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）において鎌田大地選手（クリスタル・パレス）が不参加となり、吉田麻也選手（LAギャラクシー）を新たに招集することになりましたのでお知らせします」と伝えた。

鎌田は5月27日欧州カンファレンスリーグの決勝戦を控えている。アイスランド戦には出場しないが、6月2日に国内で日本代表チームに合流する予定だという。吉田は25日にチームへ合流し、31日のアイスランド戦までチームに帯同予定となっている。

吉田は主将として臨んだ2022年12月5日のカタールW杯を最後に日本代表に招集されておらず、今回が3年5カ月ぶりの代表復帰となる。

5月31日のアイスランド戦は、6月に開幕するW杯北中米大会に臨む日本代表の壮行試合として行われる。