中国初の二酸化炭素を利用した地熱エネルギープロジェクトが稼働

中国で初となる超臨界状態の二酸化炭素を利用した地熱回収プロジェクトがこのほど、中部の河南省鄭州市で正式に操業を開始しました。

同プロジェクトの地熱井は地下2500メートルの深さまで掘削され、パイプラインを通じて二酸化炭素を地熱井の底部に送り込み、地熱を吸収した後、地上に戻し、熱を暖房用水に渡す仕組みとなります。

従来の地熱回収は、地下水を抽出して熱エネルギーを利用した後、温度が下がった水を地下に戻すか、排出するという方式でした。この方式は地下水資源への依存度が高く、水量の減衰、地下への再注入の難しさ、地層への化学汚染などの問題が存在し、長期に運用すると地質環境に不可逆的な影響をもたらす可能性があると指摘されていました。

一方、超臨界状態の二酸化炭素は密度が高く流動抵抗が小さいため、熱回収効率が従来の方式より約20％高くなり、1平方メートル当たりの暖房供給に伴うエネルギー消費量が10％削減できます。また全過程で地下水をくみ上げず、地層への汚染もなく、地質環境も乱さないため、クリーンで安全な熱回収が確保されます。

同プロジェクトが稼働すると、冬季には計1万8000平方メートルを超える住宅の集中暖房需要を満たすことができ、省エネ効果では年間約288トンの標準炭（1キログラム当たりの発熱量が7000キロカロリー以上の石炭）を節約でき、年間約750トンの二酸化炭素排出を削減できるとのことです。（提供/CGTN Japanese）