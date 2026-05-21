６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、同局から発表された。本田はこの日、都内の同局で会見を行い、負傷のためＷ杯メンバー選出外となったＭＦ・三笘薫について言及した。

三笘の離脱について「三笘さんがいない影響力は大きいのではと思います。他にもけがで選ばれなかった選手もいるので、（南野）拓実もそう。これまで日本代表を引っ張っていった選手が出られない影響は大きいと思います」とキッパリ。「歴代最強」の呼び声も高かったが、「前回同様、パッと見た感じかなり厳しい戦いになると思います。『歴代最強』ということは僕も一つそうだと思いますが、ただベストメンバーがそろったり。日本代表の弱点はＷ杯を本気で優勝する国と比べて、層の厚さが強豪国と比べて薄いと言えると思います。実際に初めて出るメンバーのキャリアを考えてもレギュラーで出ている選手と比べて見劣りする。どこまでいけるかという点においては、厳しい目線で日本代表をサポートしたいと思っています」と分析した。

本田が解説を務めるのは、ＮＨＫ総合で中継するオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）。日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合も本田が地上波、ＢＳ問わず解説する。

本田といえば、前回のサッカーＷ杯カタール大会でインターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」での軽妙な解説が大きな話題に。「７（なぁな）分！？」「まだ泣くの早いって」「次どことやるんですか。出れへんの誰？」などストレートな物言い、選手ならではの鋭い指摘が人気を博し、「本田さん」「本田の解説」がＳＮＳでトレンド入り。ＡＢＥＭＡ視聴者数もスペイン戦で最多の１７００万人超を記録し、クロアチア戦は事前に入場制限が告知されるなど注目を集めた。

同局は、１次リーグでは地上波で計１９試合を生中継。初戦のオランダ戦（同１５日）、３戦目のスウェーデン戦（同２６日）を地上波で、２戦目のチュニジア戦（同２１日）はＢＳで生中継する。決勝トーナメントも計１５試合を生中継予定。日本代表の試合は勝ち上がりにより決勝トーナメント１回戦はＢＳで、２回戦以降の日本代表戦は地上波で生中継する。

ほかに、中継・デイリーハイライトなどに福西崇史、柿谷曜一朗、井原正巳、森岡隆三、播戸竜二、林陵平が出演する。