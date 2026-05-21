鳥居みゆき、過去の意外な職業告白「怖っ」「まさかすぎる」スタジオ＆ネット驚き
【モデルプレス＝2026/05/21】お笑い芸人の鳥居みゆきが、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）出演。過去の職業を明かし、スタジオを驚かせた。
【写真】鳥居みゆき「イケメンすぎる」と話題の甥っ子
この日は「健康に命をかける女 vs 不摂生上等な女」をテーマに、出演者たちが健康意識や生活習慣についてスタジオトーク。歯の健康の話題になると、お笑いタレントのイモトアヤコは「これだけ健康には気を使ってるんですけど、歯医者だけが怖くて行けないんですよ…」と告白した。
さらに、イモトが「この間もおにぎりとウインナー食べて2日連続で歯抜けたんですけど」と衝撃のエピソードを明かすと、鳥居は「歯は大事にしてほしいです」と忠告。続けて「私、元々歯科助手なんですよ。ずっと歯医者さんやってたんで」と過去の経歴を明かし、スタジオから驚きの声が上がった。イモトも「そうなんだ！」と驚きつつ、不敵な笑みを浮かべて話す鳥居に「怖っ！絶対やだ！」と怯えたようなリアクションを見せ、笑いを誘っていた。
鳥居の意外な経歴に、SNS上でも「歯科助手だったんだ…！ビックリ」「知らなかった」「まさかすぎる」「意外」「笑顔が怖くて面白すぎる」「確かに歯医者に鳥居みゆきいたら怖いな（笑）」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆鳥居みゆき、過去の職業明かす
この日は「健康に命をかける女 vs 不摂生上等な女」をテーマに、出演者たちが健康意識や生活習慣についてスタジオトーク。歯の健康の話題になると、お笑いタレントのイモトアヤコは「これだけ健康には気を使ってるんですけど、歯医者だけが怖くて行けないんですよ…」と告白した。
◆鳥居みゆきの意外な経歴に驚きの声
鳥居の意外な経歴に、SNS上でも「歯科助手だったんだ…！ビックリ」「知らなかった」「まさかすぎる」「意外」「笑顔が怖くて面白すぎる」「確かに歯医者に鳥居みゆきいたら怖いな（笑）」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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