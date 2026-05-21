eインクディスプレイ＆3マイクアレイ内蔵のワイヤレスマイク「Mic Pro」をInsta360が発表、価格は1万8500円から

eインクディスプレイ＆3マイクアレイ内蔵のワイヤレスマイク「Mic Pro」をInsta360が発表、価格は1万8500円から