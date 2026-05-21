お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が20日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。かつて番組で騒動を起こしたタレントと再会したことを伝えた。

この日の冒頭、番組レギュラーを務める元AKB48のタレント・柏木由紀がコンサートのため欠席することが報告された。するとケンコバは「今日1人足りへんからね、小倉ゆうかちゃんを呼んだら良かったのに」といい、「こないだ会ったのよ。仕事場で、近くにいてあいさつに来てくれて」と切り出した。

小倉ゆうか（旧芸名・小倉優香）は、かつて同番組にレギュラー出演していたが、20年7月の生放送エンディングで突然番組降板を直訴。その後3週にわたり欠席したまま、ケンコバが代理で“卒業”を発表した。

それを踏まえてか、ケンコバは「またイチからやりますんで」「皆さんにも本当にすいませんでしたってお伝えください」という小倉の言葉を伝えた。

その上で、ケンコバが「もう田中さんをヒリつかせるようなマネはしません」と小倉になりきりイジると、「アンガールズ」田中卓志は「ヒリつくっていうより震えてた」と回想。「だからもし1人追加で援護で来ても、俺が今度はしゃべらなくなるから」と笑いを誘った。

とはいえ田中は「会ったらそういう感じでしゃべれるのが一番だから」とポツリ。ケンコバは「あれから何年も経ってるから、凄い大人になってたよやっぱり。（当時は）ハタチになったぐらいちゃう？」と懐かしんでいた。