巨人は１９日のヤクルト戦（いわき）に２―０で勝利。６試合連続２点差以下での勝利となり、２年ぶりの７連勝を飾った。

ヒーローは７回無失点で待望の今季初勝利を挙げた戸郷。平山の先頭打者本塁打、大城の適時打も大きかったが、途中出場の門脇も守備で大きく貢献した。

８回に泉口の代走で起用されて盗塁を決め、そのまま遊撃の守備に入った。１死から１番・長岡の三遊間寄りの強烈な打球を逆シングルで難しいハーフバウンドで好捕。その流れで右回りにクルッと一回転して、踏ん張って体勢を整え、一塁にノーバウンド送球でアウトにした。この回から登板した中川を救った。

はじいて出塁を許していれば、２点差で一発出れば同点の状況になるところだった。身体能力の高さ、ボディーバランスの良さ、肩の強さ、球際の強さなど、さまざまな要素が詰まった超絶ファインプレー。ヨークいわきスタジアムの慣れないグラウンド、内野の土に対応したプロの技に大きな拍手が送られた。

守り勝って接戦を制した巨人。今季は地方球場で長野、前橋、岐阜、福井、いわきと５連勝となった。