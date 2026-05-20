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巨大IPOで相場が変わる？SpaceX・OpenAI時代に“有利な指数”をわかりやすく比較します！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「巨大IPOで相場が変わる？SpaceX・OpenAI時代に“有利な指数”をわかりやすく比較します！」と題した動画を公開した。動画では、上場が噂されるSpaceX、OpenAI、Anthropicの3社の革新性と、個人投資家がどう動くべきかについて解説している。



鳥海氏は冒頭、これら3社の時価総額を合計すると3兆ドル（約450兆円）を超え、「日本の国家予算4年半分ある」と、その規模の大きさを強調。この歴史的イベントを前に、各社の“すごさ”を深掘りした。



まずSpaceXについては、ロケット事業だけでなく、衛星通信「Starlink」により地球上のどこでもインターネット接続を可能にした点や、AI開発を驚異的なスピードで進めた点を評価。さらに、AIの課題である電力とデータセンター不足を解決するため、「宇宙にデータセンターを作ってしまおう」という壮大な構想を持っていると語った。



続いてOpenAIについては、ChatGPTの圧倒的なユーザー数と売上成長を指摘。AIをさらに普及させるため、ソフトバンクやオラクル、NVIDIAなどと組み、巨額の資金を投じる「Stargate計画」を進めていると解説した。また、Anthropicの「Claude Code」についても言及し、費用も時間もかけずにシステム構築が可能になり「エンジニア、デザイナーといった人たちが要らなくなる」と、その革命的な技術を熱弁した。



後半では、これら3社の株にどう投資すべきかを考察。上場直後の個別株は高値掴みのリスクがあるとし、投資信託を活用するアプローチを提案した。NASDAQ100はルール変更でこれら3社が早期に組み込まれる可能性が高いが、100社に分散されるため影響が薄まると指摘。よりダイレクトに恩恵を受けるためには、「FANG+」や「Zテック20」のような銘柄数が絞られたインデックスファンドが有力な選択肢になると説明した。一方で、「S&P500には、この3社はしばらく採用されないと思われる」と述べた。



最後に鳥海氏は、「3社の上場は歴史的イベント」であると再確認しつつ、未上場段階でSpaceXに投資可能なファンドとして「ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略（愛称：クロスオーバー）」の存在も紹介。巨大IPO時代に備え、どの指数やファンドを選ぶべきか、投資家にとって示唆に富む内容となっている。