俳優・大地真央（７０）が２０日、東映本社のある東京・京橋エドグランで映画「免許返納！？」（６月１９日公開）プレミアレッドカーペットイベントに主演の舘ひろし（７０）、真矢ミキ（６２）とともに出席。リムジンを降車後、大地のシルバーのデコルテを露出したロングドレス姿にビジネス街の通行人も足を止め、大歓声が起こった。

舘演じる映画スター、南条弘と、南条の親友で俳優尾崎の初代妻役の大地真央は「舘ひろしさんとは、『功名が辻』というドラマ、信長とお市をやらせていただいたんですけども、２０年ぶりにご一緒させていただいて本当に楽しい現場でした」と振り返った。

レッドカーペットを下りる前に舘は「ここへ下りる前、大地真央さんが、『舘さん、どんどん先に行かないでよ、ゆっくり降りていって』と言われたんですが、言ってる本人がどんどん先に行って、ちょっと待てよって私が止めたんです」と、元宝塚トップスターの階段を下りる速さに舘も苦笑いした。

階段を大地とともに降りた宝塚歌劇団出身者の初共演の真矢は「ご一緒できて…。今回は初めてで。本当にしびれました」と感激の思いで振り返った。