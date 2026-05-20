時計じかけのマリッジ…レインボー池田が西澤アナをガチ説教
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月19日（火）夜10時より「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第４話を放送した。
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
第４話では、女性陣の友人を招いてホームパーティーを開催。現役アナウンサーのゆかの友人代表として、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が登場。池田は、ゆかの婚約者である３歳年下の会社員兼モデルのS・リョウに対し、「婚姻届を出しに行きます、ご両親に挨拶行って……って、そこまで想像できてますか？」と真正面から追及。言葉に詰まるリョウの姿にスタジオの空気も凍りつく。さらに池田はゆかを別室に呼び出し、「全然西澤ちゃんが好きじゃなさそう」「リョウくん（結婚の）覚悟なくない？」と鋭い指摘を連発。ゆかの覚悟を問うように「チューしてるところ想像できる？」とガチ説教を行い、ゆかは複雑な表情を浮かべる。
その後、池田の言葉に背中を押されたゆかが、リョウに「今、私のことどう思ってるの？」と問いただすと、リョウから「恋愛っていう目線で１回も見てなかったから、好きとはちょっと違う気がする」という衝撃の告白が。優しさの裏にあった真実に、ゆかは「いっぱい注いでくれてた愛情が嘘に感じちゃった」「私じゃなくてよかったかって……」と深く失望し涙。そして迎えた運命の決断の時間、ゆかは自らの意思で初の“婚約破棄”を選択。ゆかは「あまりにも尽くしてくれるから、『何で？』って聞いた時に、“私だから”っていう答えが１回も出てこなくて……無理させちゃってたんだなって」「現実的な話をした時に言ってくれる優しい理想と、現実との乖離に私自身が不安になっちゃいました」と理由を語りつつ、「リョウくんみたいな愛で溢れている人に出会えて幸せでした。本当にありがとう」と別れを告げ、２人の同棲生活は幕を閉じた。
34歳美人経営者のあやかの友人として登場したのは、人気クリエイターのえみ姉。あやかが婚約者である年収3000万円の高卒経営者・ショウゴに対し、「もし子どもが産めなかったらどうする？」とシビアな質問を投げかけ、同席したえみ姉も交えて彼のリアルな結婚観が浮き彫りに。あやかの質問に対し、「考えたことなかった」「努力するしかないってことかな」と答えたショウゴの印象を後にえみ姉は「ちょっとプライド高くね？」とバッサリ評価。「ちょっと“おこちゃまみ”を感じた。もっとあやかさんの話をしろよって思った」「自分が自分がっていうプライドの高さも気になりました」と指摘。「『俺が、俺が』の意見にうなずくあやかが結婚生活してるのは嫌」と忖度なしの意見をぶつけ、あやかの心に生じていた違和感を的確に代弁。
一方、年収ランキング１位で年収１億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえは、チェンから「今後のことって想像でしか語れないけど、過去のことって事実としてある。お互いの価値観が事実ベースで浮き彫りになる」と過去の恋愛について聞かれ、「最初に付き合った人は、恋愛リアリティー番組で知り合った人で……」と赤裸々に告白。３年続いたというその相手とは「本気で結婚したいと思っていた」ものの、別れた理由について「壁にぶち当たった時に一緒に乗り越えられたのかっていうと、ちょっと違った」と当時のすれ違いを振り返る。さらに「母子家庭だったから……父親が借金したりとか、色々本当にやばくて。私からもお金を取ったりしていなくなった。それが18歳の時」と壮絶な過去を打ち明ける。涙ながらに語ったなつえに対し、チェンは「きつい時にこそ味方でいてほしいじゃん」「一緒に頑張ってくれなかったら、何のためのパートナーなんだって話になる」と深い包容力を見せた。過去を打ち明け、チェンとの絆を深めたなつえは“婚約継続”を選択したのか……。
番組ラストでは、決定的なすれ違いが生じたあやかとショウゴの決断も。スタジオ騒然の展開を見せた『時計じかけのマリッジ』第４話は、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
その後、池田の言葉に背中を押されたゆかが、リョウに「今、私のことどう思ってるの？」と問いただすと、リョウから「恋愛っていう目線で１回も見てなかったから、好きとはちょっと違う気がする」という衝撃の告白が。優しさの裏にあった真実に、ゆかは「いっぱい注いでくれてた愛情が嘘に感じちゃった」「私じゃなくてよかったかって……」と深く失望し涙。そして迎えた運命の決断の時間、ゆかは自らの意思で初の“婚約破棄”を選択。ゆかは「あまりにも尽くしてくれるから、『何で？』って聞いた時に、“私だから”っていう答えが１回も出てこなくて……無理させちゃってたんだなって」「現実的な話をした時に言ってくれる優しい理想と、現実との乖離に私自身が不安になっちゃいました」と理由を語りつつ、「リョウくんみたいな愛で溢れている人に出会えて幸せでした。本当にありがとう」と別れを告げ、２人の同棲生活は幕を閉じた。
34歳美人経営者のあやかの友人として登場したのは、人気クリエイターのえみ姉。あやかが婚約者である年収3000万円の高卒経営者・ショウゴに対し、「もし子どもが産めなかったらどうする？」とシビアな質問を投げかけ、同席したえみ姉も交えて彼のリアルな結婚観が浮き彫りに。あやかの質問に対し、「考えたことなかった」「努力するしかないってことかな」と答えたショウゴの印象を後にえみ姉は「ちょっとプライド高くね？」とバッサリ評価。「ちょっと“おこちゃまみ”を感じた。もっとあやかさんの話をしろよって思った」「自分が自分がっていうプライドの高さも気になりました」と指摘。「『俺が、俺が』の意見にうなずくあやかが結婚生活してるのは嫌」と忖度なしの意見をぶつけ、あやかの心に生じていた違和感を的確に代弁。
一方、年収ランキング１位で年収１億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえは、チェンから「今後のことって想像でしか語れないけど、過去のことって事実としてある。お互いの価値観が事実ベースで浮き彫りになる」と過去の恋愛について聞かれ、「最初に付き合った人は、恋愛リアリティー番組で知り合った人で……」と赤裸々に告白。３年続いたというその相手とは「本気で結婚したいと思っていた」ものの、別れた理由について「壁にぶち当たった時に一緒に乗り越えられたのかっていうと、ちょっと違った」と当時のすれ違いを振り返る。さらに「母子家庭だったから……父親が借金したりとか、色々本当にやばくて。私からもお金を取ったりしていなくなった。それが18歳の時」と壮絶な過去を打ち明ける。涙ながらに語ったなつえに対し、チェンは「きつい時にこそ味方でいてほしいじゃん」「一緒に頑張ってくれなかったら、何のためのパートナーなんだって話になる」と深い包容力を見せた。過去を打ち明け、チェンとの絆を深めたなつえは“婚約継続”を選択したのか……。
番組ラストでは、決定的なすれ違いが生じたあやかとショウゴの決断も。スタジオ騒然の展開を見せた『時計じかけのマリッジ』第４話は、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.