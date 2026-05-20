中国製の光ファイバー・光ケーブル、世界から注文が続々―中国メディア

中国の貿易が第1四半期（1-3月）に力強いスタートを切り、前年同期比で15％増加し、四半期の増加率として約5年ぶりの高水準を記録した。輸出の構造が新しい製品、優れた製品へと向かい、新しい人気輸出商品が数多く登場した。光ファイバー・光ケーブルと光モジュールの関連製品の中には、1-3月の輸出量の前年同期比増加率が2桁を超えたものがいくつかあり、輸出の受注が2028年までいっぱいという企業も多い。

江蘇省南通市にある光ファイバー製品メーカーでは5月初めまでの1年で特殊光ファイバー製品（G．657．A2光ファイバー）の出荷価格が10倍以上値上がりし、供給が需要に追いつかない状況だ。受注は前年同期から4倍増加しており、工場の生産能力を確保して納品を確実にするには事前に保証金を支払わなければならないという。

米国、欧州、中東、東南アジアなどの地域や国で、演算能力センターの建設が大規模に進められているため、大きく曲げても影響が出にくく、高速・安定・低損失率でデータを伝送できる特殊光ファイバーは市場で引っ張りだこの人気製品となっている。

統計によると、26年に海外で新たに建設された演算能力センターの年間投資額は4兆2000億元（約97兆円）に上り、中国国内の光ケーブルメーカーの多くが海外での事業展開を加速させている。

中国の2月の光ファイバー製品の輸出量は前年同期比63．6％増の3779．9トン、輸出額は同126．8％増の7億9000万元（約182億円）だった。同時に、光信号の変換を担う光モジュールの輸出規模も増加を続け、今年1-3月期の輸出量は同約30％増加した。

光モジュールは、演算能力センターが光と電気の信号変換やデータ伝送を行うためのコア部品だ。1．6T光モジュールは1秒間に2GBサイズの高解像度映画95本を伝送することができ、販売価格は1個約1000ドル。1．6T光モジュールだけで北米市場の需要は200億ドルを超えており、これに他地域の需要を合わせると、26年の光モジュール市場需要は300億ドルを大幅に上回ると予想される。

光ファイバー・光ケーブルや光モジュールが世界的に非常によく売れているという現象は、本質的に見ればAI（人工知能）の演算能力革命がもたらした歴史的なチャンスだ。グローバル演算能力センターが相次いで設立され、帯域幅の需要が指数関数的に増加したことで、中国の光通信は世界の舞台の中央に躍り出た。中国企業は世界の光モジュールのシェアで70％以上を占め、光ファイバーのシェアで60％を占めるとともに、中空コア光ファイバー、高速光モジュール、さらにはスーパーインターコネクションモジュールといった先端の競争分野でもその歩みを加速させている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）