『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『マイ・インターン』野外上映、新宿中央公園で「Screen @ Shinjuku Central Park」開催決定

新宿中央公園で、名画を夜景と楽しむ屋外上映イベント「Screen @ Shinjuku Central Park」が開催される。期間は2026年6月3日（水）から6日（土）まで。高層ビル群の夜景を望む公園内で、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『マイ・インターン』などを無料で楽しめる。

会場は、東京都庁舎に隣接する新宿中央公園ファンモアタイムひろば（旧水の広場）。滝と緑に囲まれた広場に巨大スクリーンを設置し、日替わりで映画を上映する。上映作品には、世代を超えて愛されるSFアドベンチャーの名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、ロバート・デ・ニーロとアン・ハサウェイが共演したハートウォーミングな人気作『マイ・インターン』のほか、『ルパン三世 カリオストロの城』、アニメーション映画『SING／シング』がラインナップされている。

観覧は無料。会場内のベンチやシート席でくつろぎながら、クラフトビールや軽食を販売する飲食ブース、キッチンカーとともに映画を楽しめる。仕事帰りに立ち寄るもよし、買い物やお出かけの帰りに夜風を感じながら一息つくもよし。新宿の中心にいながら、屋外映画ならではの開放感を味わえそうだ。

最終日となる6月6日（土）は午後3時に開場。日本語吹替版の『SING／シング』が上映されるほか、上映前にはワークショップも実施される予定だ。2026年3月にオープンした「花のもり」など、園内を散策しながら過ごすこともできる。

本イベントは、小田急電鉄が指定管理者「新宿中央公園パークアップ共同体」の一員として実施するもの。西新宿エリアでは現在、「人中心の歩きたくなるまち」を目指した再整備が進められており、新宿中央公園と新宿駅西口駅前広場を結ぶ4号街路は、「西新宿グランドモール」として再編される方針が示されている。

変わりゆく西新宿の街並みを背景に、映画と飲食を楽しむ4日間。新宿中央公園が、初夏の夜の映画館になる。

「Screen @ Shinjuku Central Park」概要

実施期間：2026年6月3日（水）～6月6日（土）

※荒天中止

時間：18:00～22:00

※6月6日（土）は15:00～

※上映開始は各日19:00

会場：新宿中央公園「ファンモアタイムひろば」

住所：東京都新宿区西新宿2-11

アクセス：都営大江戸線 都庁前駅から徒歩1分（A5出口直結）、新宿駅西口から徒歩10分

実施内容：屋外映画上映（無料）

巨大スクリーン（縦4.5m、横10.5m）にて、日替わりで以下の4作品を上映。

上映作品：

6月3日（水） 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』字幕版

6月4日（木） 『ルパン三世 カリオストロの城』

6月5日（金） 『マイ・インターン』字幕版

6月6日（土） 『SING／シング』日本語吹替版