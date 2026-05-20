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【危険】借金を返すのはやめてください。新たにお金を借りることができなくなります。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「絶対に会社を潰させない黒字社長」こと市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて「【危険】借金を返すのはやめてください。新たにお金を借りることができなくなります。」と題した動画を公開した。動画では、経営者が資金調達を行う際、「たっぷりお金を借りたいなら現在の借金は返してはいけない」という、多くの人が陥りがちな勘違いについて解説している。



市ノ澤氏は、新たな融資を受ける前に既存の借金を返済し、借りやすい状態を作ろうとする経営者が多いと指摘する。しかし、これは金融機関の視点から見ると逆効果であるという。「金融機関はキャッシュが潤沢にある会社の方が倒産しなそうと考え、お金を貸しやすくする」と語り、手元の資金を減らす行為はかえって融資のハードルを上げると説明した。また、金融機関は予定していた利息収入や貸出残高が減るため、繰り上げ返済を嫌がる傾向にあるという。



さらに、経営者にとって借金は「レバレッジ（てこの原理）」をかけて大きな事業を行い、最終利益を増やす手段であると強調。自己資金だけでは成長スピードが遅くなるため、借金を恐れずに活用することが重要だと述べた。



動画の後半では、たっぷり融資を受ける秘訣として、金融機関との関係構築を挙げている。「社長自ら会社の状況を報告する」「しっかり利益を出して納税する」ことに加え、将来性を示す経営計画を作成することの重要性を解説した。「金融機関にとって重要なのは過去の実績じゃなく、将来どうなるか」であり、根拠のある計画を示すことが融資を引き出す鍵になると力説した。



借金に対するネガティブなイメージを覆し、金融機関の思考回路や資金調達のメカニズムを明らかにした本動画。事業を拡大し、倒産を防ぐための正しい「お金の残し方」は、多くの経営者にとって知的好奇心を満たす重要な気づきとなるだろう。