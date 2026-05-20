氷川きよし、“美背中チラリ” 軽井沢でのオフショット＆グッチ裕三との仲良しショット披露「妙に色っぽい」「後ろ姿キレイです」
歌手の氷川きよし（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。仕事で訪れたという軽井沢でのオフショットを披露した。
【写真】「妙に色っぽい」「後ろ姿キレイです」美背中のぞく軽井沢でのオフショットを披露した氷川きよし
氷川は「お仕事で久しぶりに軽井沢へ そして久しぶりに裕三さんに会いましたー お元気で嬉しかったー。浅間山がすばらしかったー 裕三さんが激うまお蕎麦を作ってくれたー ごちそうさまでした」とつづり、美背中がのぞく駅前でのオフショットや、タレントのグッチ裕三（74）と現地の美しい自然をバックにした2ショットなど、複数枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「白シャツの後姿が妙に色っぽいね〜」「きいちゃんの後ろ姿キレイです」「かっこいいkiiちゃんの立ち姿と裕三さんとのツーショットいいね！」「自然いっぱいの場所でのお仕事幸せですね そして、何処に行っても、素敵におもてなししてくれるお友達 嬉しいですね」「KIINAちゃん白いシャツが眩しいですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「妙に色っぽい」「後ろ姿キレイです」美背中のぞく軽井沢でのオフショットを披露した氷川きよし
氷川は「お仕事で久しぶりに軽井沢へ そして久しぶりに裕三さんに会いましたー お元気で嬉しかったー。浅間山がすばらしかったー 裕三さんが激うまお蕎麦を作ってくれたー ごちそうさまでした」とつづり、美背中がのぞく駅前でのオフショットや、タレントのグッチ裕三（74）と現地の美しい自然をバックにした2ショットなど、複数枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「白シャツの後姿が妙に色っぽいね〜」「きいちゃんの後ろ姿キレイです」「かっこいいkiiちゃんの立ち姿と裕三さんとのツーショットいいね！」「自然いっぱいの場所でのお仕事幸せですね そして、何処に行っても、素敵におもてなししてくれるお友達 嬉しいですね」「KIINAちゃん白いシャツが眩しいですね」などのコメントが寄せられている。