今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年5月20日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


サービス精神が運気上昇のカギ。軽い冗談で場を和ませて。

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


将来について迷いがち。父親など年上の男性の言葉に注目してみて。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


イライラしがち。自転車を運転する際は歩行者に十分な配慮を。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


買い物運が好調。インテリア用品を買うなら今日が◎。

8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


いただきものは独り占めせず分け合おう。ケチは評判ダウンのもと。

7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


パソコン関連でヒットの予感。PCショップに立ち寄ってみて。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


知的好奇心が旺盛に。書店をのぞけば大きな収穫がありそう。

5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


家で家族と食事を楽しむと心が充実。趣味を語り合って。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


たくさんのことを同時進行できる日。見事クリアするはず。

3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


自分の直感を信じると◎。危険を感じたらすぐに回避して。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


友人たちとアウトドアへ。主導権を握るのが楽しむコツ。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


トレンドを押さえると快調な日。映画をチェックすると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)