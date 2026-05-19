2026年5月20日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
サービス精神が運気上昇のカギ。軽い冗談で場を和ませて。
将来について迷いがち。父親など年上の男性の言葉に注目してみて。
イライラしがち。自転車を運転する際は歩行者に十分な配慮を。
買い物運が好調。インテリア用品を買うなら今日が◎。
いただきものは独り占めせず分け合おう。ケチは評判ダウンのもと。
パソコン関連でヒットの予感。PCショップに立ち寄ってみて。
知的好奇心が旺盛に。書店をのぞけば大きな収穫がありそう。
家で家族と食事を楽しむと心が充実。趣味を語り合って。
たくさんのことを同時進行できる日。見事クリアするはず。
自分の直感を信じると◎。危険を感じたらすぐに回避して。
友人たちとアウトドアへ。主導権を握るのが楽しむコツ。
トレンドを押さえると快調な日。映画をチェックすると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
サービス精神が運気上昇のカギ。軽い冗談で場を和ませて。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
将来について迷いがち。父親など年上の男性の言葉に注目してみて。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
イライラしがち。自転車を運転する際は歩行者に十分な配慮を。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
買い物運が好調。インテリア用品を買うなら今日が◎。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
いただきものは独り占めせず分け合おう。ケチは評判ダウンのもと。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
パソコン関連でヒットの予感。PCショップに立ち寄ってみて。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
知的好奇心が旺盛に。書店をのぞけば大きな収穫がありそう。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
家で家族と食事を楽しむと心が充実。趣味を語り合って。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
たくさんのことを同時進行できる日。見事クリアするはず。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
自分の直感を信じると◎。危険を感じたらすぐに回避して。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友人たちとアウトドアへ。主導権を握るのが楽しむコツ。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
トレンドを押さえると快調な日。映画をチェックすると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)