二宮和也（42）が19日、都内で「シークレットNGハウス シーズン2」配信前イベントに登壇した。

二宮とオードリー若林正恭（47）がMCを務め、参加者たちが「ある行動」を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティー。シーズン2のプレーヤーは俳優の佐藤健、本田翼、Hey！Say！JUMP伊野尾慧、若槻千夏、平成ノブシコブシ吉村崇、オードリー春日俊彰、ウエンツ瑛士、乃木坂46一ノ瀬美空。

パワーアップした今作にちなみ、自身がパワーアップしたものは「体力」と回答した。意図を察した会場からは「あ〜」と声が漏れる一幕も。二宮は現在嵐のラストツアー中で、31日の東京公演を残している。

「今ツアーをしているんですけど、北海道、名古屋、福岡、大阪。大阪以外、最終日も日帰りで帰って朝から働いてるんです」と多忙な近況を明かした。

大阪公演では5人で食事に行ったという。「飯食いに行こうとなって12時くらいまで食ったり飲んだり。次の日朝6時くらいに起きて朝イチの飛行機で帰って、働いてるんです」とハードな毎日を告白。

約2カ月半のツアーは「ツアーが二宮の1年総運動量」と笑い、「やってみると意外と（できる）。声援は素晴らしいんだなと思いました。アレがなかったらこんなに歌って踊ってないんだろうなと思いました」とファンの熱量に感謝した。

司会者から「ファイナルまで走り抜けてください」と投げかけられると「ありがとうございます！」と返し、会場から拍手を浴びた。