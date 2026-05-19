イメージよりも高身長だった「STARTO社タレント」ランキング！ 2位「ラウール」、6票差の1位は？
All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「イメージよりも高身長だったSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位は、Snow Manのラウールさんです。
2003年生まれのラウールさんは、ベネズエラ人の父と日本人の母を持ち、端正な顔立ちが魅力。身長は190cmで、グループ内のダンスやパフォーマンスでもひと際目を引く存在です。持ち前のルックスと高身長を武器に、パリコレクションなどのランウェイモデルとしても活躍しています。
アンケート回送者からは、「高身長なのは知っていたけど190センチもあるのは知らなかった」（30代女性／兵庫県）、「Snow Manが全体的に大きいので、180後半かと思いきや、190もあるのは凄い」（30代女性／栃木県）、「大きいイメージはあったが、180センチくらいだと思っていたため」（20代男性／愛知県）といったコメントが寄せられました。
1位は、木村拓哉さんでした。
1972年生まれの木村さんは、元SMAPのメンバーとして長年にわたり国民的スターの地位を確立。グループ解散後はソロで俳優業やアーティスト活動を続けおり、2026年は主演映画『教場 Reunion』と『教場 Requiem』の2部作が公開されました。176cmの身長を生かして、どんな役柄でも自身のスタイルへと昇華させています。
回答者からは、「イメージだけで見るのと実際が違ってた。背が低いってネットとかで書いてあるとか聞いたのでそのイメージだった」（30代女性／宮崎県）、「顔が小さい、細身のため小さく感じたため」（30代女性／東京都）、「木村拓哉のドラマを何作品か見たことがあるが176もあるとは驚き」（20代男性／埼玉県）、「コンサートの映像を見ると、もう少し低いイメージがあった」（50代男性／千葉県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：ラウール（Snow Man）／190cm：43票
2位は、Snow Manのラウールさんです。
2003年生まれのラウールさんは、ベネズエラ人の父と日本人の母を持ち、端正な顔立ちが魅力。身長は190cmで、グループ内のダンスやパフォーマンスでもひと際目を引く存在です。持ち前のルックスと高身長を武器に、パリコレクションなどのランウェイモデルとしても活躍しています。
1位：木村拓哉／176cm：49票
1位は、木村拓哉さんでした。
1972年生まれの木村さんは、元SMAPのメンバーとして長年にわたり国民的スターの地位を確立。グループ解散後はソロで俳優業やアーティスト活動を続けおり、2026年は主演映画『教場 Reunion』と『教場 Requiem』の2部作が公開されました。176cmの身長を生かして、どんな役柄でも自身のスタイルへと昇華させています。
回答者からは、「イメージだけで見るのと実際が違ってた。背が低いってネットとかで書いてあるとか聞いたのでそのイメージだった」（30代女性／宮崎県）、「顔が小さい、細身のため小さく感じたため」（30代女性／東京都）、「木村拓哉のドラマを何作品か見たことがあるが176もあるとは驚き」（20代男性／埼玉県）、「コンサートの映像を見ると、もう少し低いイメージがあった」（50代男性／千葉県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)