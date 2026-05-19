コンラッド大阪で、世界各国の人気スイーツ16種類が一堂に会する特別なビュッフェ。アレンジ自在のDIYコーナーにも注目
◆コンラッド大阪で、世界各国の人気スイーツ16種類が一堂に会する特別なビュッフェ。アレンジ自在のDIYコーナーにも注目
コンラッド大阪の「アトモス・イタリアンダイニング」にて、世界14カ国の16種類の人気スイーツが一挙に楽しめる「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェを開催。
ヨーロッパの王道スイーツから、アメリカ各地のトレンドスイーツ、さらにアジアや中東、南米、オセアニアまで、パティシエが厳選したラインナップでお届け。期間は、2026年5月29日（金）から9月13日（日）までの金・土・日・祝日限定。
この記事の要約レポート
・コンラッド大阪の「アトモス・イタリアンダイニング」にて、「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェを開催
・ヨーロッパやアメリカ、アジア、南米など世界14カ国16種類の人気スイーツが一挙に楽しめる
・開催期間は、2026年5月29日（金）から9月13日（日）までの金・土・日・祝日限定
・DIYコーナーでは、オーストラリア・メルボルン発祥の「フリークシェイク」を自分好みにカスタマイズOK
・フィンランドやスロベニアの伝統的なお菓子など、日本では珍しいスイーツもラインナップ
・ニューヨーク発祥の「クロナッツ」やロサンゼルスで人気の「クロッフル」など最旬のトレンドスイーツはSNS映え間違いなし
・世界8か国からセレクトした多彩な各国料理も好きなだけ味わえる
自分好みにカスタムできるオーストラリア発のフリークシェイク
人気のDIYコーナーでは、オーストラリア・メルボルン発祥の「フリークシェイク」づくりを体験型スイーツとして提供。予めベーストッピングが施されたお好みのグラスを選ぶと、シェフがオープンキッチンからシェイクを注ぎ、ホイップクリームを絞って仕上げてくれる。
その後は、バナナやブルーベリーなどのフルーツ、チョコレートやキャラメルなどのソース、さらにマカロンやカップケーキといったデコレーショントッピングや、ビュッフェ台に並ぶスイーツを自由に組み合わせて、お好みにカスタマイズして召し上がれ。
まだ見ぬ愛らしさに出会うヨーロッパの伝統スイーツ
フィンランドの冬の伝統スイーツ「ルーネベリタルト」は、同国の偉大な詩人、ヨハン・ルートヴィグ・ルーネベリが愛したことから名付けられたと言われている1品。砕いたジンジャーブレッドを生地に練り込んで焼きあげ、トップにはラズベリージャムをトッピング。スパイスの豊かな香りとジャムの甘酸っぱさが調和する、小さくも愛らしいスイーツ。
また、イタリアの東に位置するスロベニアからは、中欧の伝統菓子「クレムナ・レジーナ」が登場。ほどよい弾力の濃厚なカスタードクリームと、軽やかなホイップクリームの2層仕立てを、サクサクのパイ生地でサンド。
ドイツからは、かつてはカーニバルシーズンに欠かせない祝祭の菓子パンとして親しまれてきた「ベルリーナー・プファンクーヘン」を用意。丸くかわいらしい形の軽やかな生地の中に、甘酸っぱいジャムが詰められている。
日本ではまだ目にする機会が少ない、本場のスイーツたちにときめいて。
食感の違いが楽しいアメリカ発の最旬トレンドスイーツ
ニューヨーク発祥の「クロナッツ」は、フランス人のパティシエが考案した、クロワッサン生地をドーナツのように揚げて仕上げるスイーツ。クロワッサンの軽やかなサクサク食感と、ドーナツのもっちり感が融合した新感覚の味わいを楽しめる。
ロサンゼルスからは、韓国発祥の「クロッフル」がラインナップ。クロワッサン生地をワッフルメーカーで焼いた、外側のサクサク感と中のもっちり感の絶妙な食感が特徴。フルーツやアイスクリームなどをトッピングするデザートプレートとしてロサンゼルスで進化を遂げ、ローカライズされた独特の食感を堪能して。
クラシックからローカルまで世界各国のスイーツが満載
ビュッフェ台には、オーストリアのクラシックなスイーツ「ザッハトルテ」や、鮮やかなグリーンが目を惹くシンガポールのローカルスイーツ「パンダンケーキ」もラインナップ。
このほかにも、スペインの「チュロス」やポルトガルの「パステル・デ・ナタ（エッグタルト）」といった伝統的なスイーツから、アメリカ・シカゴの「ディープディッシュクッキー」、話題の「ドバイスタイルチョコレート」などのトレンドスイーツまで多彩。
プエルトリコの「フランコチョ」、コロンビアの「トレスレチェケーキ」、フランスの「クロッキー」、台湾の「ボバデザート」、ニュージーランドの「パブロバ」など、世界中のスイーツが揃う華やかな空間は写真映えも抜群。
総料理長が手がける世界8カ国の自家製セイボリー
スイーツだけでなく、世界8カ国からセレクトした各国料理の自家製セイボリーも魅力。トルコからは、ビーツやひよこ豆をやわらかく炊きあげてペースト状にした2種類の「フムス」を、ピタパンに挟んでいただくメニューを用意。韓国からは、具材を混ぜ合わせたひと口サイズのおにぎり「ツナととびこのチュモッパ」と2種類のキムチが登場。タイからは、サテソースとともに焼きあげた鶏の串焼きに、辛味を調整したホテル自家製のピーナッツソースとライムを添えた「チキンサテ」が提供される。
さらに、スペイン・バルセロナの名物料理を焦がしパプリカ風味のソースで仕上げた「パタタス・ブラバスとパドロンフリット」や、ニュージーランドの定番スナックである自家製の「ソーセージロール」、フィリピンの「アドボ」、フランスの「ニース風サラダ」、イタリアの「カジキマグロカルパッチョ」など、総料理長渾身のラインナップを楽しめるのがうれしい。
世界の人気スイーツから日本では珍しい伝統菓子、各国の名物料理まで一堂に集まる特別なビュッフェ。洗練された空間で、お腹も心も満たされる世界旅行気分を味わってみては。
◆ビュッフェの会場は？
地上200mからのパノラマビューを眺めながら品数豊富なビュッフェを満喫
肥後橋駅・渡辺橋駅直結のコンラッド大阪40階にある「アトモス・イタリアンダイニング」。まるで天空にいるかのような、美しいパノラマビューは必見。夜景がきらめき、ロマンティックな非日常の空間となるディナータイムはもちろん、朝食からランチ、スイーツ、一日を通してイタリア料理を中心としたビュッフェが堪能できる。
コンラッド大阪の「アトモス・イタリアンダイニング」にて、世界14カ国の16種類の人気スイーツが一挙に楽しめる「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェを開催。
ヨーロッパの王道スイーツから、アメリカ各地のトレンドスイーツ、さらにアジアや中東、南米、オセアニアまで、パティシエが厳選したラインナップでお届け。期間は、2026年5月29日（金）から9月13日（日）までの金・土・日・祝日限定。
・コンラッド大阪の「アトモス・イタリアンダイニング」にて、「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェを開催
・ヨーロッパやアメリカ、アジア、南米など世界14カ国16種類の人気スイーツが一挙に楽しめる
・開催期間は、2026年5月29日（金）から9月13日（日）までの金・土・日・祝日限定
・DIYコーナーでは、オーストラリア・メルボルン発祥の「フリークシェイク」を自分好みにカスタマイズOK
・フィンランドやスロベニアの伝統的なお菓子など、日本では珍しいスイーツもラインナップ
・ニューヨーク発祥の「クロナッツ」やロサンゼルスで人気の「クロッフル」など最旬のトレンドスイーツはSNS映え間違いなし
・世界8か国からセレクトした多彩な各国料理も好きなだけ味わえる
自分好みにカスタムできるオーストラリア発のフリークシェイク
人気のDIYコーナーでは、オーストラリア・メルボルン発祥の「フリークシェイク」づくりを体験型スイーツとして提供。予めベーストッピングが施されたお好みのグラスを選ぶと、シェフがオープンキッチンからシェイクを注ぎ、ホイップクリームを絞って仕上げてくれる。
その後は、バナナやブルーベリーなどのフルーツ、チョコレートやキャラメルなどのソース、さらにマカロンやカップケーキといったデコレーショントッピングや、ビュッフェ台に並ぶスイーツを自由に組み合わせて、お好みにカスタマイズして召し上がれ。
まだ見ぬ愛らしさに出会うヨーロッパの伝統スイーツ
フィンランドの冬の伝統スイーツ「ルーネベリタルト」は、同国の偉大な詩人、ヨハン・ルートヴィグ・ルーネベリが愛したことから名付けられたと言われている1品。砕いたジンジャーブレッドを生地に練り込んで焼きあげ、トップにはラズベリージャムをトッピング。スパイスの豊かな香りとジャムの甘酸っぱさが調和する、小さくも愛らしいスイーツ。
また、イタリアの東に位置するスロベニアからは、中欧の伝統菓子「クレムナ・レジーナ」が登場。ほどよい弾力の濃厚なカスタードクリームと、軽やかなホイップクリームの2層仕立てを、サクサクのパイ生地でサンド。
ドイツからは、かつてはカーニバルシーズンに欠かせない祝祭の菓子パンとして親しまれてきた「ベルリーナー・プファンクーヘン」を用意。丸くかわいらしい形の軽やかな生地の中に、甘酸っぱいジャムが詰められている。
日本ではまだ目にする機会が少ない、本場のスイーツたちにときめいて。
食感の違いが楽しいアメリカ発の最旬トレンドスイーツ
ニューヨーク発祥の「クロナッツ」は、フランス人のパティシエが考案した、クロワッサン生地をドーナツのように揚げて仕上げるスイーツ。クロワッサンの軽やかなサクサク食感と、ドーナツのもっちり感が融合した新感覚の味わいを楽しめる。
ロサンゼルスからは、韓国発祥の「クロッフル」がラインナップ。クロワッサン生地をワッフルメーカーで焼いた、外側のサクサク感と中のもっちり感の絶妙な食感が特徴。フルーツやアイスクリームなどをトッピングするデザートプレートとしてロサンゼルスで進化を遂げ、ローカライズされた独特の食感を堪能して。
クラシックからローカルまで世界各国のスイーツが満載
ビュッフェ台には、オーストリアのクラシックなスイーツ「ザッハトルテ」や、鮮やかなグリーンが目を惹くシンガポールのローカルスイーツ「パンダンケーキ」もラインナップ。
このほかにも、スペインの「チュロス」やポルトガルの「パステル・デ・ナタ（エッグタルト）」といった伝統的なスイーツから、アメリカ・シカゴの「ディープディッシュクッキー」、話題の「ドバイスタイルチョコレート」などのトレンドスイーツまで多彩。
プエルトリコの「フランコチョ」、コロンビアの「トレスレチェケーキ」、フランスの「クロッキー」、台湾の「ボバデザート」、ニュージーランドの「パブロバ」など、世界中のスイーツが揃う華やかな空間は写真映えも抜群。
総料理長が手がける世界8カ国の自家製セイボリー
スイーツだけでなく、世界8カ国からセレクトした各国料理の自家製セイボリーも魅力。トルコからは、ビーツやひよこ豆をやわらかく炊きあげてペースト状にした2種類の「フムス」を、ピタパンに挟んでいただくメニューを用意。韓国からは、具材を混ぜ合わせたひと口サイズのおにぎり「ツナととびこのチュモッパ」と2種類のキムチが登場。タイからは、サテソースとともに焼きあげた鶏の串焼きに、辛味を調整したホテル自家製のピーナッツソースとライムを添えた「チキンサテ」が提供される。
さらに、スペイン・バルセロナの名物料理を焦がしパプリカ風味のソースで仕上げた「パタタス・ブラバスとパドロンフリット」や、ニュージーランドの定番スナックである自家製の「ソーセージロール」、フィリピンの「アドボ」、フランスの「ニース風サラダ」、イタリアの「カジキマグロカルパッチョ」など、総料理長渾身のラインナップを楽しめるのがうれしい。
世界の人気スイーツから日本では珍しい伝統菓子、各国の名物料理まで一堂に集まる特別なビュッフェ。洗練された空間で、お腹も心も満たされる世界旅行気分を味わってみては。
◆ビュッフェの会場は？
地上200mからのパノラマビューを眺めながら品数豊富なビュッフェを満喫
肥後橋駅・渡辺橋駅直結のコンラッド大阪40階にある「アトモス・イタリアンダイニング」。まるで天空にいるかのような、美しいパノラマビューは必見。夜景がきらめき、ロマンティックな非日常の空間となるディナータイムはもちろん、朝食からランチ、スイーツ、一日を通してイタリア料理を中心としたビュッフェが堪能できる。