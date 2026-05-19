“噂のシエンタ”が東京に！ 待望の「7人乗り」キットも新登場

2026年5月9日・10日の2日間、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。

静岡県の焼津市を拠点とする車中泊キットブランド「YURT（ユルト）」のブースでは、トヨタ「シエンタ」向けの車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」を紹介していました。“ユルト”というブランド名は、遊牧民の移動式住居が由来です。

【画像】これがトヨタ「シエンタ」専用の贅沢「車中泊キット」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回は、女優の工藤夕貴さんも愛用しているというシエンタ「2列・5人乗り」仕様車向けキットに加え、新たに開発中の「3列・7人乗り仕様」向けの車中泊キットが初公開されています。

担当者のひとりは、「“噂のシエンタ”が東京にやってきましたよ〜」と呼びかけながら、その魅力を元気にアピールしていました。

アウトドア好きから注目される車中泊キットでは、非日常のキャンプ＆車中泊の快適性と、日常の利便性を両立。

カラーバリエーションは「ナチュラル／ライトブラウン／ダークブラウン」という3種類を揃え、国産ヒノキの無垢材ならではの柔らかな温もりや、経年変化による味わい深さも大きな魅力になっています。

もちろん、乗用車モード／ルームモード／ベッドモードの切り替えはストレスフリー。せっかくの車中泊キットを次第に使わなくなって、“宝の持ち腐れ”になることもないはずです。

また、荷室下の車載バッテリーにも容易にアクセスできるので、メンテナンス時にも安心です。

同キットでは、車体に一切の加工を施すことなく、カンタンに脱着できる点も秀逸です。

ちなみに愛車のシエンタに装着した女優の工藤夕貴さんは、自身のInstagramで次のように語っています。

「作業に1時間もかからなくてビックリ。これから色々と使い方を研究して、自分なりにアレンジしていくのが楽しみで仕方がありません」

YURTの車中泊キットで、ご両親やワンちゃん達との自由気ままなアウトドア時間を楽しんでいるようです。

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開発中で2027年発売予定だという7人乗り仕様向けキットの販売価格は未定です。

ちなみに5人乗り用「VANLIFE ROOMKIT」（59万9500円）と、オリジナルマットレス／洗える敷きマット／ソファーモードアダプターをパッケージ化した「VANLIFE ROOMKIT PLUS」（67万9800円）がひとつの目安になりそうです（価格はともに消費税込）。

人気のシエンタにVANLIFE ROOMKITを装着した“噂のシエンタ”は、旅するノマドワーカーにもうってつけのアイテムといえるでしょう。