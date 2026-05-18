全日本空輸（ANA）は、ANA国内線でアップグレード特典の提供を5月19日から開始する。

同日実施する国内線の旅客サービスシステムのリニューアルに伴って導入する。従来は、国際線のみマイルによるの座席のアップグレードを取り扱っていた。国内線では普通席からプレミアムクラスへのアップグレードは、追加料金またはアップグレードポイントでのみ受け付けていた。

同日以降は、マイルでエコノミークラス（現普通席）からファーストクラス（同プレミアムクラス）へのアップグレードができるようになる。対象便は、ANA便名で予約されたANAグループ運航便。対象運賃は、フレックス・スタンダード・Biz・ANAカード優待割引・株主優待割引・島民割引・ユース・シニア・フレックス（国際線接続専用）・個人包括旅行運賃。マイル積算率は元の航空券に基づく。

必要マイル数の一例は、いずれも東京発着で、秋田・大館能代・能登・小松・庄内・富山・新潟・仙台・八丈島が6,000マイル、函館・釧路・稚内・根室中標津・オホーツク紋別・岡山・山口宇部・高松・高知・徳島・鳥取・米子・萩石見、名古屋が8,000マイル、大阪・岩国・広島・松山・宮崎・熊本・鹿児島・大分・長崎が11,000マイル、札幌・福岡・佐賀・宮古が15,000マイル、沖縄・石垣が18,000マイル。最低マイル数は、大阪〜高知や福岡〜宮崎、沖縄〜石垣、北海道内路線などの4,000マイル。アップグレードポイントの使用も可能。座席を使用する幼児と小児も必要マイル数は同額。乗り継ぎ旅程の場合は、1区間ごとのマイル数が必要。

申し込みは、ウェブサイトまたは電話で搭乗27日前から出発時刻の20分前まで受け付ける。搭乗当日には空港空席待ちも受け付ける。申し込み後の変更はできない。自己都合による払い戻しは、未使用の場合に限り、出発時刻の20分前までウェブサイトまたは電話で受け付ける。取消手数料は無料。

追加料金でのアップグレードも引き続き受け付ける。受け付け期間は出発時刻の24時間前から20分前まで。空港空席待ちはできない。対象運賃は、フレックス・スタンダード・Biz・ANAカード優待割引・株主優待割引・島民割引・ユース・シニア・フレックス（国際線接続専用）・個人包括旅行運賃。マイル積算率は、もとの航空券に応じた積算率に加えて一律50％加算となる。