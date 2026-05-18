【かっぱ寿司】4日間限定の「かっぱのトクトクメニュー」、海鮮や牛カルビがふんだんに乗った「タワー」メニューがお得に

コロワイドグループのかっぱ寿司は、2026年5月21日〜5月24日の期間限定で、「かっぱのトクトクメニュー」として特別なセットメニューを提供する。

〈「かっぱのトクトクメニュー」とは〉

かっぱ寿司では、季節ごとに特別なセットメニューを提供する「かっぱのトクトクメニュー」を展開している。今回は、初夏の訪れを感じられる「ワクワク」をテーマにしたラインアップを用意した。

海鮮や牛カルビがふんだんに乗った華やかな「タワー」メニューを茶碗蒸しとセットで用意した。さらに、かっぱ寿司ならではの旬の食材を使ったフェアプレートや、デザートセットまで、4日間限定で提供する。

【「かっぱのトクトクメニュー」の画像はこちら】

〈店内飲食限定「かっぱのトクトクメニュー」ラインアップ〉

◆どっさり!かっぱの海鮮寿司タワーと茶碗蒸しセット

【セット内容】

かっぱの海鮮寿司タワー･茶碗蒸し

【価格】

通常価格:税込910円〜

→4日間限定特別価格:税込880円〜

※単品注文より30円お得

◆どっさり!牛カルビ&コーンペッパータワーと茶碗蒸しセット

【セット内容】

牛カルビ&コーンペッパータワー･茶碗蒸し

【価格】

通常価格:税込800円〜

→4日間限定特別価格:税込770円〜

※単品注文より30円お得

◆期間限定!かっぱのフェアプレートと茶碗蒸しセット

【セット内容】

期間限定!かっぱのフェアプレート･茶碗蒸し

【価格】

通常価格:税込890円〜

→4日間限定特別価格:税込860円〜

※単品注文より30円お得

◆プレミアムプリンとプレミアムクリームケーキセット

【セット内容】

プレミアムプリン･プレミアムクリームケーキ

【価格】

通常価格:税込520円〜

→4日間限定特別価格:税込500円〜

※単品注文より20円お得