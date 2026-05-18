【かっぱ寿司】4日間限定の「かっぱのトクトクメニュー」、海鮮や牛カルビがふんだんに乗った「タワー」メニューがお得に
コロワイドグループのかっぱ寿司は、2026年5月21日〜5月24日の期間限定で、「かっぱのトクトクメニュー」として特別なセットメニューを提供する。〈「かっぱのトクトクメニュー」とは〉
かっぱ寿司では、季節ごとに特別なセットメニューを提供する「かっぱのトクトクメニュー」を展開している。今回は、初夏の訪れを感じられる「ワクワク」をテーマにしたラインアップを用意した。
海鮮や牛カルビがふんだんに乗った華やかな「タワー」メニューを茶碗蒸しとセットで用意した。さらに、かっぱ寿司ならではの旬の食材を使ったフェアプレートや、デザートセットまで、4日間限定で提供する。
◆どっさり!かっぱの海鮮寿司タワーと茶碗蒸しセット
【セット内容】
かっぱの海鮮寿司タワー･茶碗蒸し
【価格】
通常価格:税込910円〜
→4日間限定特別価格:税込880円〜
※単品注文より30円お得
◆どっさり!牛カルビ&コーンペッパータワーと茶碗蒸しセット
【セット内容】
牛カルビ&コーンペッパータワー･茶碗蒸し
【価格】
通常価格:税込800円〜
→4日間限定特別価格:税込770円〜
※単品注文より30円お得
◆期間限定!かっぱのフェアプレートと茶碗蒸しセット
【セット内容】
期間限定!かっぱのフェアプレート･茶碗蒸し
【価格】
通常価格:税込890円〜
→4日間限定特別価格:税込860円〜
※単品注文より30円お得
◆プレミアムプリンとプレミアムクリームケーキセット
【セット内容】
プレミアムプリン･プレミアムクリームケーキ
【価格】
通常価格:税込520円〜
→4日間限定特別価格:税込500円〜
※単品注文より20円お得