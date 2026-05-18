“補聴器をつけたグラドル”我妻ゆりか、約4年ぶりに帰ってきた“豊満ボディ”
グラビアアイドルの我妻ゆりかが、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】透け感衣装でやわらか“豊満ボディ”を披露した我妻ゆりか
2000年5月15日生まれ、千葉県出身の我妻は生まれつき感音性難聴で、両耳に補聴器をつけて芸能活動を行っており、キュートなルックスと身長161・B86・W62・H89センチのプロポーションで「補聴器をつけた天使」という愛称で活躍している。最新DVD『わがままな彼女』（竹書房）が発売中。
『週プレ』への登場は、約4年ぶり。さらに進化した豊満ボディを惜しげもなく見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは、エリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）。そのほか、豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、太田江莉奈、宮越虹海が登場する。
【写真】透け感衣装でやわらか“豊満ボディ”を披露した我妻ゆりか
2000年5月15日生まれ、千葉県出身の我妻は生まれつき感音性難聴で、両耳に補聴器をつけて芸能活動を行っており、キュートなルックスと身長161・B86・W62・H89センチのプロポーションで「補聴器をつけた天使」という愛称で活躍している。最新DVD『わがままな彼女』（竹書房）が発売中。
『週プレ』への登場は、約4年ぶり。さらに進化した豊満ボディを惜しげもなく見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは、エリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）。そのほか、豊田萌絵、水崎綾女、後藤真桜、太田江莉奈、宮越虹海が登場する。