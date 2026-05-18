【米国株】半導体から資金シフトの兆し？市場の関心はエヌビディア決算へ

ダウ5万ドル突破から急落した米国株、インフレ指標PPIの高水準が材料に

先週（5月11日週）のS&P500は週間+0.13%、ナスダック100は-0.38%とほぼ横ばいで着地しました。週の前半は好調で、ダウ平均（DJIA）は5月14日（木）に節目の5万ドルを初めて超える場面もありました。しかし、5月15日（金）に相場が急変し、S&P500は－1.24%、ナスダック100は－1.54%の大幅下落となりました。7週間で17%超という急騰の後のことです。

先週（5月11日週）最大の材料は5月12日（火）のCPI（消費者物価指数）と13日（水）のPPI（生産者物価指数）という2日連続のインフレ指標の発表でした。4月のCPIは前年比＋3.8%と予想を上回り、コアも前月比+0.4%と市場予想（＋0.3%）を超えました。ただし、この数字には2025年10月の政府機関閉鎖による家賃データの歪みが含まれており、家賃を除いたコアは年率＋1.6%と実態は落ち着いています。

より衝撃が大きかったのはPPIです。前年比＋6.0%と予想（＋4.8%）を大幅に上回り、2022年12月以来の高水準となりました。

ウォーシュ新FRB議長の就任で高まる利上げ観測

5月13日（水）にはケビン・ウォーシュ氏がFRB（米連邦準備制度理事会）第17代議長に上院承認（賛成54対反対45）され、パウエル前議長から正式にバトンを受け取りました。ウォーシュ氏は「トランプ米大統領のイエスマンにはならない」と明言しており、FF先物市場はすでに年内の利上げを約51%の確率で織り込んでいます。

次回（6月16～17日）のFOMC（米連邦公開市場委員会）でウォーシュ新議長がどんなメッセージを発するかが、夏場の相場を大きく左右しそうです。

過熱する半導体株の調整、ソフトウェア株は次のローテーション先として注目

先週（5月11日週）最も目立ったのは半導体の調整です。5月12日（火）にPHLX半導体指数（SOX）が －3%下落し、インテル［INTC］は－6.8%、クアルコム［QCOM］は－11.5%と急落しました。SOXは直近1年で＋170%超と過去最高クラスの上昇をしており、月次RSI（相対力指数）が歴史的な過熱水準に達しています。テクニカル的には「ここから追いかける」リスクは高いと言えます。

一方で浮かび上がってきたのがソフトウェアです。S&P500ソフトウェア指数は年初来－13.3%と低迷してきましたが、底打ちの兆しが見えはじめています。サイバーセキュリティやAIインフラ関連を中心に買い戻しが入っており、半導体が伸びきった今、次のローテーション先として注目したいところです。

シスコシステムズ［CSCO］は決算で＋13%超と急騰し、AIとデータセンター向けネットワーク需要の強さを改めて示しました。メタ・プラットフォームズ［META］も週間＋6.5%と強く、AI広告収益への期待が継続しています。エネルギーセクターは原油高を追い風に引き続き堅調でした。

米中首脳会談の失望感と1年ぶりの高水準となった長期金利

米中首脳会談（トランプ・習近平）は5月14日（木）・15日（金）に開催されましたが、「ホルムズ海峡は開けておく」という合意にとどまり、イラン問題での具体的な突破口は開きませんでした。

5月15日（金）の急落はこの失望感も一因で、10年債利回りが4.595%と1年ぶりの高水準に達しました。

今週（5月18日週）は相場の行方を占うエヌビディアの決算に注目

今週（5月18日週）最大の注目はエヌビディア［NVDA］の決算（5月20日水曜日引け後）です。直近2四半期連続でトリプルプレー（EPS・売上・ガイダンスすべて上方）を達成していますが、株価は50日移動平均線から2標準偏差以上高い過熱状態で決算を迎えます。

直近7回のうち5回で決算後に株価が下落しており、「好決算でも売られる」リスクは現実的です。ただし、第1四半期は歴史的にエヌビディア株価の反応が最も良い季節で、過去の平均は＋3.28%となっています。この決算が夏場の相場のカタリストになるか、「材料出尽くし」で調整入りとなるか、市場全体の方向性を占う試金石になります。

消費関連では、ウォルマート［WMT］（5月21日）の決算が決算シーズンの事実上の締めくくりとなります。インフレ下の消費者行動を読むうえで重要です。そのほかホームデポ［HD］（5月19日）、ターゲット［TGT］・ローズ・カンパニーズ［LOW］（5月20日）、ディア［DE］（5月21日）の決算発表があります。

岡元 兵八郎 マネックス証券 チーフ・外国株コンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ シニアフェロー