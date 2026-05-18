敵地でのエンゼルス3連戦最終戦で“奇跡のコンビ”が復活

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ついに実現した再会に、ファンは感動の声を上げている。ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、敵地で行われたエンゼルス戦の試合前、かつての同僚であるマイク・トラウト外野手とグラウンド上で久しぶりに顔を合わせた。エンゼルス時代に一時代を築いた「トラウタニ」の復活に、ファンからは「いつまでも見ていたい光景」「涙が止まらない」と反応している。

敵地アナハイムでの3連戦最終戦。試合前のグラウンドで、胸が熱くなる瞬間が訪れた。出身高校の先輩である菊池雄星投手とも談笑していた大谷は、その後外野でダッシュを行っていた際、中堅付近でトラウトと再会した。

かつての盟友と視線が合うと、2人は満面の笑みで右手を差し出し、ガッチリと握手。さらにそのまま力強くハグを交わし、喜びを隠せなかった。大谷がドジャースへ移籍した後も変わらない、2人の特別な関係性が垣間見えるワンシーンだった。

入団から6年間、エンゼルスの看板を背負い共に戦い抜いた同士との再会劇に、SNS上のファンは一気にエモーショナルな空気に包まれた。「いつまでも見ていたい光景」「大谷さんとトラウトコンビは最高です」「僕もこのコンビ大好きです」「この2人はほんと素敵ですよね」「涙が止まらないです。トラ兄がいたからがんばれた」「お互いにチームは違っても、絆で繋がっています」と、久々に並んだ2人の姿に歓喜する声が相次いだ。（Full-Count編集部）