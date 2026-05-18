２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏、中島健人、「ハライチ」澤部佑らスタジオメンバーの様々な質問に答えた。

引退した現在、「アインシュタイン」の河井ゆずるに「ほんまに何を食べてもいいよと言われたら何を食べる？」と聞かれると、木原は「ラーメンを無制限に替え玉」と返答。澤部に「何ラーメンが好きなんですか？」と聞かれると「お店の名前を出していいんですか？」と確認した上で「一蘭さんのラーメンが好きで」と明かした。

「１日無制限なら何を食べたい」と聞かれた三浦は「１日だけじゃ収まらないですよ。食べたいものが多すぎて」とニッコリ。さらに「やりたいことは？」と聞かれると「いろんなことに挑戦してみたくて。バンジージャンプをやってみたい。スカイダイビングも」ときっぱり。隣の木原に「一緒にやろう」と呼びかけたが「俺？ もう、いい、いい」と首を横に振られた。

「会ってみたい人は？」と聞かれた木原は「江頭（２：５０）さん」、三浦も「私もエガちゃんに会いたいです。一緒にご飯食べたい」と息抜きにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを見てきたお笑いタレントの名前で一致していた。