日本航空（JAL）とNTTドコモは、JALが提供するモバイル通信サービス「JALモバイル」において、ドコモの料金プラン「ahamo」をベースとした新サービス「JALモバイル powered by ahamo」を6月25日から提供開始すると発表した。 ドコモが提供するahamoの料金や通信機能をそのまま利用しながら、JALならではの独自特典を付加したプラン。月額料金は2970円で、毎月30GBのデータ容量が利用できるほか、