TOBEアーティストが集結するコンサート開催！2会場5公演で合計約17万人を動員
TOBEアーティストが集結するコンサート『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』が大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で5月16,17日の2日間開催。4月に開催したバンテリンドーム ナゴヤでの公演と合わせて合計17万人を動員した。
■総勢34名が出演し計47曲を披露
本公演ではTOBEアーティスト総勢34名が出演し、約2時間40分に渡り計47曲を披露した。また、今回の講演は5月29日0時よりPrime Videoで独占配信されることも決定している。
■ツアー情報
『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』
4月20日（月）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
4月21日（火）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
4月22日（水）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
5月16日（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
5月17日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
■関連リンク
TOBE OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/