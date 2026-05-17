千葉vs鹿島 スタメン発表
[5.17 J1百年構想リーグ EAST第17節](フクアリ)
※14:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 44 品田愛斗
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 37 姫野誠
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 18 杉山直宏
MF 33 猪狩祐真
MF 41 安井拓也
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 20 舩橋佑
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達
※14:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 44 品田愛斗
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 37 姫野誠
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
MF 6 エドゥアルド
MF 18 杉山直宏
MF 33 猪狩祐真
MF 41 安井拓也
FW 7 田中和樹
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 20 舩橋佑
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達