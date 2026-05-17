優勝賞金5億8460万円 「全米プロ」賞金総額7.9％アップで史上最高額更新
＜全米プロ 3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を決めるメジャー「全米プロ」の賞金額が、大会3日目の16日に主催するPGA・オブ・アメリカから発表された。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
賞金総額は2050万ドルで、日本円にして約32億4800万円。前年の1900万ドルから150万ドル増額した。割合にして7.9％アップで、大会史上最高額を更新した。優勝者は369万ドル（約5億8460万円）を獲得する。2位は221万4000ドル（約3億5080万円）、3位139万4000ドル（約2億2080万円）で、8位の63万6400ドル（約1億840万円）までがいわゆる“億超え”となる。予選落ちした選手にも一律4300ドル（約68万円）が支払われる。メジャー最高額は今年4月「マスターズ」の2250万ドル。6月に行われる「全米オープン」は昨年実績で2150万ドル、7月「全英オープン」は同じく1700万ドルだった。米国男子ツアーにおいては“第5のメジャー”と称される「ザ・プレーヤーズ選手権」が最高で、賞金総額は2500万ドルとなっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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