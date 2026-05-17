巨人４−３ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１６日）――巨人が逆転勝ちで５連勝。

三回に大城、キャベッジの適時打で追いつき、七回に投ゴロの間に勝ち越し。高梨が２季ぶりの勝利。ＤｅＮＡは好機にあと１本が出ず。

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難なく九回を締めた巨人のマルティネスが言った。「ブルペンは家族みたいなもの。互いに支え合うのが大事だと思っている」。同点の六回から投入された救援陣一人ひとりが役割を全うしてゼロを並べ、逆転勝利の立役者となった。

味方が七回に１点を勝ち越し、出番に備えていた大勢は真っすぐの不調を感じていた。それでも、「どう試行錯誤して抑えるかも、ひとつの技」。連投もある救援投手は常に万全の状態で登板できるわけではない。八回はより丁寧にコースを突き、力を抜いた変化球で打者のタイミングをずらすなど工夫をこらして三者凡退に抑えた。

大勢にとっては雪辱の機会でもあった。前回登板の１３日広島戦で、１点リードの八回に痛恨の同点本塁打を浴びた。延長にもつれ込み、一度は勝ち越されたが、総力戦の末に劇的なサヨナラ勝ち。チームメートの支えに感謝し、「誰かが点を取られても周りがカバーできるように、一致団結してやっていく」と意を強くして臨んだマウンドだった。

阿部監督は、３失点していた先発のウィットリーの五回限りでの交代を決断。後を託された赤星、田中瑛、高梨が無失点に抑え、大勢とマルティネスへバトンを渡した。「つないで、つないで、みんなで勝ち取った１勝だった」。競り勝った指揮官の言葉に実感がこもった。

今季最長の連勝は５に伸びた。２季ぶりに勝利投手となった高梨は「良い投手は後ろにいっぱいいる。そこにつなぐために、一人ずつ抑えるだけ」と信頼感を口にする。固く結束した救援陣が、勢いに乗るチームの屋台骨を支えている。（緒方裕明）