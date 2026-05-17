「移籍か？」「干されてるのなんなの」欧州名門のリーグ優勝の裏で…日本人MFの“冷遇”にネットざわつく「ベンチにも座れなくなった」
現地５月16日、スコットランドリーグの最終節でFW前田大然とMF旗手怜央を擁する２位のセルティックが首位のハーツとホームで対戦。タイトルが懸かる大一番で３−１の逆転勝利を飾り、リーグ５連覇を果たした。
歓喜の裏で、小さくない話題を集めたのが旗手だ。この28歳はこれまでセルティックの主力としてプレーしてきたなか、今季はシーズンを通じて好不調の波が指摘されており、最近はプレータイムが激減。それでもこれまでベンチ入りは続けてきたが、ハーツ戦ではまさかのメンバー外となった。
これを受けてファンからはSNS上で、「ベンチにもいない…なんでや」「大一番でまさかのベンチ外か」「移籍か？」「どーしたん」「干されてるのなんなの」「ベンチにも座れなくなった」といった声が上がっている。
セルティックは23日にスコティッシュカップの決勝でダンファームリンと激突。旗手に出番はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】セルティックを５連覇に導いた前田大然の一撃！
歓喜の裏で、小さくない話題を集めたのが旗手だ。この28歳はこれまでセルティックの主力としてプレーしてきたなか、今季はシーズンを通じて好不調の波が指摘されており、最近はプレータイムが激減。それでもこれまでベンチ入りは続けてきたが、ハーツ戦ではまさかのメンバー外となった。
これを受けてファンからはSNS上で、「ベンチにもいない…なんでや」「大一番でまさかのベンチ外か」「移籍か？」「どーしたん」「干されてるのなんなの」「ベンチにも座れなくなった」といった声が上がっている。
セルティックは23日にスコティッシュカップの決勝でダンファームリンと激突。旗手に出番はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】セルティックを５連覇に導いた前田大然の一撃！