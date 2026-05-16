古市憲寿「単に中毒です（笑）」1日200〜300g食べるほど好きな“お菓子″とは？
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。今回の放送では、ゲストに社会学者の古市憲寿さんが登場！ 本記事では、古市さんの好物について語った模様をお届けします。
◆古市憲寿の意外な食生活
れなち：メッセージが届いています。「以前、何かの番組で古市さんが私生活の食事を紹介していたのですが、板チョコをバリバリ食事のごとく食べていて、『1日に1枚くらい普通に食べている』みたいな発言をされていた記憶があるのですが、それは今でも変わらないですか？」
古市：チョコはめっちゃ食べます。200〜300gくらい普通に食べるんですけど。
れなち：1日に!?
古市：うん。夜は会食とか友達と食べることが多いんですけど、昼間とかは本当に何もいらないので、チョコくらいしか食べていないです。
れなち：古市さんって合理的な人じゃないですか。チョコはいいんですか？
古市：これは単に中毒です（笑）。
れなち：（笑）。 逆に「中毒になれるものがあったほうが安定する」みたいなところってあります？ メンタルとか。
古市：いや〜、中毒はないほうがいいんじゃないの（笑）？ ただ、別の話で板チョコってバリバリするから（噛むことで）頭も刺激されるし、総合的にいい気がしていて。あと、これは偏見なんだけど、チョコ好きの人ってそこまで太ってない。田中みな実さんとか……でも多分、みな実ちゃんが好きなのは高級チョコで、僕は板チョコが好きなので、みな実派とはちょっと違うんですけど。
れなち：（古市さんは）シンプルで素朴な板チョコが好き？
古市：そうそう。
れなち：そうなんだ、なるほど。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、古市憲寿さん
◆古市憲寿の意外な食生活
れなち：メッセージが届いています。「以前、何かの番組で古市さんが私生活の食事を紹介していたのですが、板チョコをバリバリ食事のごとく食べていて、『1日に1枚くらい普通に食べている』みたいな発言をされていた記憶があるのですが、それは今でも変わらないですか？」
古市：チョコはめっちゃ食べます。200〜300gくらい普通に食べるんですけど。
れなち：1日に!?
古市：うん。夜は会食とか友達と食べることが多いんですけど、昼間とかは本当に何もいらないので、チョコくらいしか食べていないです。
れなち：古市さんって合理的な人じゃないですか。チョコはいいんですか？
古市：これは単に中毒です（笑）。
れなち：（笑）。 逆に「中毒になれるものがあったほうが安定する」みたいなところってあります？ メンタルとか。
古市：いや〜、中毒はないほうがいいんじゃないの（笑）？ ただ、別の話で板チョコってバリバリするから（噛むことで）頭も刺激されるし、総合的にいい気がしていて。あと、これは偏見なんだけど、チョコ好きの人ってそこまで太ってない。田中みな実さんとか……でも多分、みな実ちゃんが好きなのは高級チョコで、僕は板チョコが好きなので、みな実派とはちょっと違うんですけど。
れなち：（古市さんは）シンプルで素朴な板チョコが好き？
古市：そうそう。
れなち：そうなんだ、なるほど。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619