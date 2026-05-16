　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
26/05/15　 26/07/08　<9691> 両毛システムズ　　　　　　　　　　 5,200円　上場廃止予定
26/05/12　 26/07/07　<8283> ＰＡＬＴＡＣ　　　　　　　　　　　 6,650円　上場廃止予定
26/05/13　 26/07/02　<2371> カカクコム　　　　　　　　　　　　 3,000円　上場廃止予定
26/05/13　 26/07/02　<7183> あんしん保証　　　　　　　　　　　　 257円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/29　<5484> 東北特殊鋼　　　　　　　　　　　　 4,491円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/29　<7082> ジモティー　　　　　　　　　　　　 1,420円　上場廃止予定
26/05/14　 26/06/29　<1909> 日本ドライケミカル　　　　　　　　 3,730円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/26　<8141> 新光商事　　　　　　　　　　　　　 1,580円　上場廃止予定
26/05/15　 26/06/25　<5644> メタルアート　　　　　　　　　　　 7,600円　上場廃止予定
26/05/14　 26/06/24　<2180> サニーサイドアップグループ　　　　 1,320円　上場廃止予定
26/05/12　 26/06/22　<7490> 日新商事　　　　　　　　　　　　　 2,210円　上場廃止予定
26/05/21　 26/06/17　<5016> ＪＸ金属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
26/04/30　 26/06/15　<5903> シンポ　　　　　　　　　　　　　　 1,700円　上場廃止予定
26/05/18　 26/06/12　<8836> ＲＩＳＥ　　　　　　　　　　　　　　　17円　　　 -
26/05/15　 26/06/11　<7218> 田中精密工業　　　　　　　　　　　　 941円　　　 -
26/05/14　 26/06/10　<7296> エフ・シー・シー　　　　　　　　　 3,083円　　　 -
26/05/13　 26/06/09　<9433> ＫＤＤＩ　　　　　　　　　　　　　 2,325円　　　 -
26/05/01　 26/06/02　<8015> 豊田通商　　　　　　　　　　　　　 5,620円　　　 -
26/04/28　 26/06/01　<1944> きんでん　　　　　　　　　　　　　 6,677円　　　 -
26/04/30　 26/06/01　<6902> デンソー　　　　　　　　　　　　　 1,696円　　　 -
26/04/30　 26/06/01　<7259> アイシン　　　　　　　　　　　　　 1,986円　　　 -
26/04/27　 26/05/28　<184A> 学びエイド　　　　　　　　　　　　　 338円　　　 -
26/04/07　 26/05/22　<3271> ＴＨＥグローバル社　　　　　　　　 1,280円　上場廃止予定
26/04/07　 26/05/22　<7501> ティムコ　　　　　　　　　　　　　 1,900円　　　 -
26/01/07　 26/05/18　<2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円　上場廃止予定
26/04/01　 26/05/18　<3294> イーグランド　　　　　　　　　　　 4,858円　上場廃止予定
26/03/25　 26/05/11　<6197> ソラスト　　　　　　　　　　　　　 1,119円　上場廃止予定

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース