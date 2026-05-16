佐賀県内で発生する歩行中の交通事故の死傷者数で、７歳の数が突出していることを受け、県は「７さいめせんのこうつうあんぜん」と題した交通安全対策に取り組んでいる。

４月末には「通学路点検チェックリスト」を作成し、ホームページで公開した。（立山芽衣）

県道路課によると、県内の歩行中の交通事故死傷者数は２０１９〜２３年の５年間で計１４１２件。そのうち７歳は３４件で、年齢別で最も多かった。

７歳は小学校に入学して通学を始め、子ども単独で外出する機会が増える。また、大人と比べて目線が４０〜５０センチ低く、視野は６割程度にとどまるという。

県が作成したリストでは、大人と７歳児の目線が異なることなどに着目し、計２７個のチェックポイントを作った。▽子どもから車や自転車が見えにくかったり、逆に車などから子どもに気づきにくかったりする場所▽車道と歩く場所が縁石などで区別されていない場所▽狭くて安全に待つことが難しい横断歩道▽子どもが飛び出しやすい場所――などを気をつけるポイントに挙げている。

チェックリストは佐賀県のホームページ（https://saga-blueproject.jp/nanasaimesen.html）から利用できる。

佐賀県とｃｏｏｐ、連携協定締結

また、県は、７歳児の交通安全プロジェクトに取り組むこくみん共済ｃｏｏｐ佐賀推進本部と連携協定を締結。サイト上で連携し、県のチェックリストを用いた点検で危険な場所が判明した場合、ｃｏｏｐが運営する「私のまちの７才の交通安全ハザードマップ」に書き込めるようにした。

４月２８日に県庁で締結式があり、県の横尾秀憲・県土整備部長とｃｏｏｐの宮崎啓二郎・佐賀推進本部長が協定書に署名した。横尾部長は「情報共有して、いろんな対策につなげたい」と話し、宮崎本部長は「交通事故は人が注意すれば、なくせる。県の取り組みに協力したい」と語った。