2児の母・石川梨華、雑穀米＆キムチ納豆の昼食に反響 厚切りチャーシューでボリュームアップも「腸活に最高」「簡単で健康的な完璧メニュー」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。昼ごはんを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「腸活に最高」雑穀米＆キムチ納豆に厚切りチャーシューでボリュームアップ昼食
石川は、「＃お昼ご飯何食べたんだろう」と題し、雑穀米、中華スープ、キムチ納豆が並んだ食卓の写真を投稿。「足りなったから夜ごはん用に作ったチャーシューを追加した」（※原文ママ）ともつづり、雑穀米の上にキムチ納豆と厚切りのチャーシューを乗せたボリュームアップした昼食も披露している。
この投稿に、ファンからは「腸活に最高」「簡単で健康的な完璧メニュー」「厚切りチャーシューが贅沢で食欲そそる」「納豆とキムチの組み合わせは最高」「食器も可愛くてほっこりする」「さっぱり食べれちゃいそう」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「腸活に最高」雑穀米＆キムチ納豆に厚切りチャーシューでボリュームアップ昼食
◆石川梨華、昼食を公開
石川は、「＃お昼ご飯何食べたんだろう」と題し、雑穀米、中華スープ、キムチ納豆が並んだ食卓の写真を投稿。「足りなったから夜ごはん用に作ったチャーシューを追加した」（※原文ママ）ともつづり、雑穀米の上にキムチ納豆と厚切りのチャーシューを乗せたボリュームアップした昼食も披露している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「腸活に最高」「簡単で健康的な完璧メニュー」「厚切りチャーシューが贅沢で食欲そそる」「納豆とキムチの組み合わせは最高」「食器も可愛くてほっこりする」「さっぱり食べれちゃいそう」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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